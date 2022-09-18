«أنابيب البترول» تضخ 3.3 مليار جنيه في مشروعاتها خلال العام المالى المنتهى

استعرض المهندس ايمن عبد البديع رئيس شركة أنابيب البترول أهم المشروعات المنفذة لتطوير الشبكة القومية لنقل الخام والمنتجات البترولية عبر خطوط الأنابيب خلال العام المالى المنتهى ، حيث نفذت استثمارات غير مسبوقة بلغت حوالى 3ر3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الاحلال والتجديد ورفع الكفاءة للخطوط والامن الصناعى وحماية البيئة.

وأوضح عبد البديع خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركته للعام المالى المنتهى ، أنه من أهم المشروعات ضمن استراتيجية الوزارة لتحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول المنتجات البترولية هو مشروع إنشاء خط بوتاجاز دمياط – طنطا لربط الشبكة القومية لنقل البوتاجاز بتسهيلات ميناء دمياط وإنشاء خط نقل المنتجات البترولية من مصفاة تكرير ميدور إلى العلمين وإنشاء محطة تخزين وتدفيع الخام والمنتجات البترولية بالعين السخنة.

كما استعرض أهم المشروعات المنفذة لتلبية احتياجات مناطق الاستهلاك المختلفة ومحطات الكهرباء من الوقود علاوة على مشروعات تطوير أنظمة الإطفاء والانذار بمواقع الشبكة القومية.

لفت إلى أنه فى إطار مشروعات التحول الرقمى قد تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم القومى لشبكة نقل الخام والمنتجات البترولية للمراقبة والتحكم فى الخطوط والتسهيلات وتأمينها وزيادة كفاءة التشغيل، وجارى إنشاء نظام Scada & LDS للمراقبة والتحكم والكشف المبكر عن التسريب بالخطوط.