«أنابيب البترول» تستهدف نقل وتخزين 53 مليون طن منتجات

قال المهندس عماد عبد القادر رئيس شركة أنابيب البترول، إن الشركة تستهدف تنفيذ خطة استثمارية خلال العام المالى 2020/2021، لنقل وتخزين 53 مليون طن، منها مشروع تخزين وتدفيع المنتجات البترولية من سوهاج إلى قنا.

وتشمل الخطة إنشاء خط من سوهاج حتى قنا بقطر 16 بوصة وبطول 180 كيلو متر، وإنشاء 4 مستودعات بنزين وسولار بسعة إجمالية 30 ألف متر مكعب، وتوريد وتركيب 4 طلمبات مساعدة ورئيسية بمعدل 300 متر مكعب/ ساعة ومشروع توسعات مستودع التبين، ويتضمن إنشاء 3 مستودعات سولار وبنزين ونافتا بسعة إجمالية 30 ألف متر مكعب. وزير البترول والثروة المعدنية

وأوضح أنه جار إنشاء خط من مسطرد / طنطا قطر 16 بوصة منتجات بطول 110 كيلو متر، ويهدف إلى توفير خط نقل الترباين إنتاج الشركة المصرية للتكرير من مسطرد عن طريق طنطا إلى ميناء الإسكندرية للتصدير، بالإضافة إلى استيعاب الزيادة في إنتاج المتكثفات من شركة رشيد بحقول (جيزة وفيوم وريفين وبترودسوق)، ونقلها من طنطا إلى مسطرد والسويس.

خطط لإنشاء محطة السخنة وربط ميناء دمياط بالشبكة

وأضاف أنه من المشروعات المخطط البدء في تنفيذها خلال العام المالى الجديد، إنشاء محطة السخنة الجديدة لتخزين وتدفيع الخام والمنتجات البترولية، ومشروع ربط ميناء دمياط بالشبكة القومية للبوتاجاز لتأمين ورفع معدلات تدفيعه إلى محافظات الدلتا والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، إضافة إلى إنشاء محطات طاقة شمسية ومشروعات ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ مشروع النظام الموحد لإدارة موارد الشركة من خلال شركة SAP العالمية، وتقوم الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بكافة مواقع عملها.

جاء ذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول خلال الجمعية العامة لاعتماد موازنة شركة أنابيب البترول، وأكد أن تحديث البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية لتواكب الزيادة المستمرة في الاستهلاك، والمشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول المنتجات البترولية.

وشدد الملا على أهمية الإسراع بخطط وبرامج العمل المستهدفة للتوسع فى مشروعات البنية الأساسية، وزيادة طاقة الشبكة القومية لخطوط أنابيب نقل خام البترول المنتجات البترولية بأحدث أساليب التكنولوجيا، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة وحماية البيئة لزيادة كفاءة وسرعة عمليات نقل وتدفيع امدادات الزيت الخام والمنتجات البترولية إلى معامل التكرير والمستهلكين بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلاً عن دورها الرئيسى في تحقيق مشروع مصر القومى لجعلها مركزاً إقليماً لتداول وتجارة الغاز والبترول.

نسمة بيومي وعمر سالم