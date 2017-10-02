أم كلثوم في صدارة سهرات غنائية تبثها القناة الثقافية السعودية

حسين رجب قالت القناة الثقافية السعودية، مساء اليوم الاثنين، إن سيدة الغناء العربي، أم كلثوم ستقدم سهرتها الغنائية التي تنطلق منتصف الليل. وعبر حسابها بـ"تويتر"، قالت القناة الثقافية السعودية الرسمية " نعرض لكم اليوم عند 12:00صباحاً السهرة الفنية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم". وق

حسين رجب

قالت القناة الثقافية السعودية، مساء اليوم الاثنين، إن سيدة الغناء العربي، أم كلثوم ستقدم سهرتها الغنائية التي تنطلق منتصف الليل.

وعبر حسابها بـ”تويتر”، قالت القناة الثقافية السعودية الرسمية ” نعرض لكم اليوم عند 12:00صباحاً السهرة الفنية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم”.

وقالت قناة”العربية” السعودية عبر موقعها الإلكتروني”تبدأ القناة الثقافية السعودية من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء بث الحفلات الغنائية، والانطلاقة بأغانٍ لسيدة الغناء العربي أم كلثوم (توفيت عام 1975)”.

والسعودية دولة يغلب عليها التوجه المحافظ غير أنها منذ أيام اتخذت قرارات منها ما هو متعلق بإجازة قيادة المرأة للسيارات بعد سنوات من المنع.