أم بي للهندسة: ندرس بدائل لتعزيز التداول على الأسهم في الداخل والخارج

رجب عزالدين قالت شركة أم بي للهندسة إنها تدرس جميع البدائل المتاحة لتعزيز التداول على أسهمها وزيادة الاستثمار بها خارجيا وداخليا. جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان" أم بى للهندسة تدرس القيد المزدوج بإحدى الأسواق الأوربية" وقالت الشركة إن مسألة القيد خارجيا

رجب عزالدين

قالت شركة أم بي للهندسة إنها تدرس جميع البدائل المتاحة لتعزيز التداول على أسهمها وزيادة الاستثمار بها خارجيا وداخليا.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان” أم بى للهندسة تدرس القيد المزدوج بإحدى الأسواق الأوربية”

وقالت الشركة إن مسألة القيد خارجيا مطروحة منذ بداية تداولها فى سوق الأوراق المالية المصرية وذلك لتحقيق خطتها التوسعية وزيادة العائد لجميع مساهمى الشركة.

ووقعت شركة أم بى للصناعة التابعة لها فى وقت لاحق عقدا مع شركة هاجر الفرنسية للتصنيع المحلى للوحات الكهربائية .

وقالت أم بي للهندسة إن هذا التعاقد سيؤدى إلى زيادة المبيعات إلى 92 مليون جنيه بدلا من 24 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة.

وارتفعت أرباح إم بى للهندسة إلى 7.9 مليون جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2017، مقابل أرباح بلغت 4.67 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016،.

تأسست “إم بى” للهندسة عام 1981، وهى متخصصة فى مجال صناعة وتجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض المرتبطة بشكل مباشرة بالنمو السكانى، والوكيل الحصرى لشركات هاجر وهيونداى وساموا ومنتجها الخاص بالشركة “بيتا إليكتريك”.

ويبلغ رأسمال إم بى للهندسة نحو 33 مليون جنيه، وتم طرحها فى بورصة النيل خلال مارس 2016، عبر تحالف من عدة شركات هى كاتليست بارتنرز لرعاية القيد، وسيجما لتداول الاوراق المالية، مديراً للطرح، وشركة مباشر إنترناشيونال وعربية أون لاين، لمساعدة مدير الطرح، فى حين تولت شركة القاهرة للاستثمارات المالية مهام المستشار المالى المستقل، ومكتب سرى الدين مستشاراً قانونيا.