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«أم الشهيد».. أحدث أغاني الداخلية في احتفالات «عيد الأم» (فيديو)

أنتجت في وحدات الإنتاج بالوزارة.
أماني عوض 7:21 م, الأثنين, 22 مارس 21 7:21 م, الأثنين, 22 مارس 21

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أنتج قطاع الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية، أغنية تحت عنوان: “أم الشهيد” كإهداء لأمهات الشهداء والاحتفال معهن بعيد الأم، وذلك بهدف إدخال الفرحة على قلوبهن في هذه المناسبة.

وأنتجت أغنية أم الشهيد في وحدات الإنتاج بوزارة الداخلية، وهي غناء: عبدالعزيز الشايجي، كلمات أحمد غريب، ألحان: شريف حمدان، توزيع أحمد عادل، مكساج محمود جودة.

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ونشرت وزارة الداخلية، فيديو كليب للأغنية عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” وصفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

واحتوت الأغنية على كلمات منها: “كلنا في مكان شهيدك، إنتي أم لكل مصري إن قريب ولا بعيد، إحنا جنبك كلنا ودائمًا معاكي، إنتي أم وهمنا دايمًا رضاكي”.

وضمت رسالة لأمهات الشهداء: “كل مصري بيحتفل بالعيد معاكي، شوفي كان مليون بقي في مقام ولادك”.

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كانت وزارة الداخلية، نظمت عدة فعاليات بتلك المناسبة وزيارات لدور رعاية المسنات، وحفلات بمديريات الأمن على مستوى المحافظات، مؤكدة على تقديرها لدور المرأة المصرية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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