أمين: مشروع الصوب الزراعية وفر 40 ألف فرصة عمل

بدور إبراهيمقال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الشركة الوطنية للزراعات المحمية استندت إلى أحدث النظم والتطبيقات العلمية فى زراعة 5 آلاف صوبة زراعية على مساحة 20 ألف فدان.وأشار أمين، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح المرحلة الأولى للمشروع القومي لإ

بدور إبراهيم

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الشركة الوطنية للزراعات المحمية استندت إلى أحدث النظم والتطبيقات العلمية فى زراعة 5 آلاف صوبة زراعية على مساحة 20 ألف فدان.

وأشار أمين، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح المرحلة الأولى للمشروع القومي لإنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية، إلى أن أكثر من 95% من هذه الصوبات مساحة كل منها ثلاث أفدنة، وتبلغ مساحة بعضها 12 فدانًا للصوبة الواحدة.

ومن المخطط أن تحقق هذه المرحلة إنتاجية تقدر بـ 1.565 مليون طن سنويًا من أصناف الخضراوات المختلفة تعادل إنتاجية أكثر من 100 ألف فدان من الزراعات المكشوفة.

وأضاف أن تلك المرحلة أتاحت 40 ألف فرصة عمل مباشرة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمى، مشيرًا إلى أن الشركة الوطنية للزراعات المحمية تقدم لشعب مصر العظيم باكورة إنتاجها من الخضروات التى بلغت مرحلة النضج المناسب من 1300 صوبة زراعية فى منطقة الحمام، وقامت الشركات المدنية بتنفيذ 86% من هذه الصوبات، ونفذت شركات أخرى 14% تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.