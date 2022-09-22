أمين مخزن يفبرك سرقة تكييفات شركته.. والمتهم: «استوليت عليها وخوفت الجرد»

اختلق أمين مخزن في إحدى شركات أجهزة التكييف بمحافظة القاهرة ، واقعة سرقة من عهدته “تكييفات”، بعدما استولى عليها وباعها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الحادث ضمن أخبار الحوادث اليوم ، والقبض على المتهم.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بشأن واقعة سرقة من داخل مخزن إحدى شركات أجهزة التكييف.

وبالانتقال والفحص تقابلت مع أمين مخزن الشركة محل البلاغ -مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس- وقال إنه أثناء تواجده بالمخزن محل عمله فوجئ باستقلال 4 أشخاص سيارة ربع نقل بالترجل منها، والدخول للمخزن وتهديده باستخدام أسلحة نارية وبيضاء وتقييده والاستيلاء على ٤٢ جهاز تكييف، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة إدعاءات المذكور، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله.

وقال المتهم إنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة كأمين مخزن، اختمرت في ذهنه فكرة سرقة أجهزة التكييف الموجودة بداخله، والاستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات، والتصرف فيها بالبيع لدى عميله “سيئ النية” (صاحب شركة لأجهزة التكييف -كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس).

وعقب علمه بوجود جرد على المخزن عمله اختلق الواقعة خشية مساءلته قانونًا.

وباستهداف الأخير أمكن ضبطه أثناء تواجده بالشركة ملكه، كما عُثر بداخلها على 15 جهاز تكييف من المُستولى عليهم، وبمواجهته بأقوال المتهم أيدها.

وبإرشاده ضبط مبلغ مالي، فيزا كارت لأحد البنوك مودع بها مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة، بمسكنه وباستدعاء مالك الشركة محل البلاغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.