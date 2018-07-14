أمين مجلس الوحدة العربية: أسواقنا مفتوحة وحجمها البينى 2.5% فقط

مها أبوودن:قال السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن المنطقة العربية بأكملها تمر بأزمات والاقتصاد يترنح، وفى ظل الأهمية القصوى للقطاع التى تشرف عليه مهنة المحاسبة والمراجعة، بسبب دخول المنطقة إلى مرحلة الشمول المالى، ليصبح من الضرورى جاءت أهمية عقد مثل تلك اللقاءات التى ت

مها أبوودن:

قال السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن المنطقة العربية بأكملها تمر بأزمات والاقتصاد يترنح، وفى ظل الأهمية القصوى للقطاع التى تشرف عليه مهنة المحاسبة والمراجعة، بسبب دخول المنطقة إلى مرحلة الشمول المالى، ليصبح من الضرورى جاءت أهمية عقد مثل تلك اللقاءات التى تهدف للنمو بمهنة المحاسبة والمراجعة، خاصة فى ظل الإرهاب والحسابات السرية والمخفية.

وأشار السفير، خلال مؤتمر اليوم العلمى الخامس لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب تحت عنوان تحديات الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يتخطى 2.5%، لاسيما بعد الصعوبات والإجراءات الاحترازية التى وضعناها أمام بعضنا البعض بسبب ظروف المنطقة السياسية، فأصبحت المنطقة العربية مفتوحة أمام الأجنبى ولصالح ميزانه التجارى وحجم صادراته.

أشار الربيع إلى أن حجم الإعمار الذى تحتاجه 4 دول عربية لإعادة الإعمار يبلغ 2.5 تريليون دولار، ولكن حصة المستثمر العربى منها لا تذكر.