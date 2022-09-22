أمين مجلس النواب يوقع بروتوكولاً مع نظيره المجري لتعزيز العلاقات بين البلدين

وقع المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب بروتوكولاً للتعاون بين الأمانة العامة لمجلس النواب المصري ومكتب الجمعية الوطنية المجرية.

ويتضمن بروتوكول التعاون الموقع مع مدير عام مكتب الجمعية الوطنية المجري تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية المجرية على مستوى الأمانة العامة للبرلمانين، من خلال بناء قدرات أعضاء الأمانة العامة في كلا البرلمانين المصري والمجري، فضلاً عن تبادل الخبرات في كافة مجالات العمل البرلماني، خاصة على مستوى دعم عمل أعضاء البرلمان.

كما يشمل البروتوكول آليات لتعزيز المشاورات البرلمانية الثنائية بين الجانبين إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية.

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية المجرية، خاصة البرلمانية منها، تشهد زخماً ايجابياً في ضوء علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين، وهو ما ينعكس على تبادل الزيارات المُكثفة رفيعة المستوى لمسئولي البلدين، وذلك حرصاً على دفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب بما يتناسب مع تاريخها العريق.