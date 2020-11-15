سيـــاســة

أمين مجلس الشيوخ يعلن انتهاء اللائحة الداخلية ويكشف موعد جلسة مبكرة لمناقشتها

يوم 29 نوفمبر الجاري
ياسمين فواز 5:53 م, الأحد, 15 نوفمبر 20 5:53 م, الأحد, 15 نوفمبر 20

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أعلن المستشار محمود إسماعيل عتمان ، أمين عام مجلس الشيوخ ، انتهاء لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس من أعمالها اليوم الأحد ، بمراجعة صياغة اللائحة، تمهيدًا لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة الرئيسية المزمع عقدها 17 نوفمبر الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وقال أمين مجلس الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم، إن مشروع اللائحة الداخلية يتكون من 306 مادة وفقا لما تم الاستقرار عليه.

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وأشار أمين مجلس الشيوخ إلى احتمالية عقد جلسة عامة مبكرة عن الموعد المحدد سلفًا في 29 نوفمبر الجارى لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إذا ارتأى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ذلك في ضوء انتهاء لجنة إعداد اللائحة من مناقشتها.

لافتًا إلي أن هناك اتجاها بأن يتم إرسال مشروع اللائحة بعد الانتهاء منها إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وضبط الصياغة.

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وأشار أمين عام مجلس النواب، إلي أنه لم يتم حسم مسألة إرسال مشروع اللائحة إلي مجلس النواب مباشرة أو مجلس الوزراء الذى يقوم بدوره في إرسالها لمجلس النواب من عدمه، علي أن يترك حسم هذه المسألة للجلسة العامة.

وشارك فى إجتماع لجنة الصياغة اليوم، كل من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدرى، النائب هانى سرى الدى، النائب جميل حليم، النائب شوقي عنانى، النائب يوسف السيد، فضلا عن النائب ياسر الهضيبي.

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بقلم ياسمين فواز

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