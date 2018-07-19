أمين مجلس الآثار: أنا أول واحد فتحت التابوت ولم تصبني لعنة

سلطان : حدث هام يتحدث عنه العالم مها يونس قال الدكتور مصطفى الوزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار ، أنه تم الإستعانة بمتخصصين من الأقصر والصعيد لفتح تابوت الإسكندرية، وتم إزاحة الغطاء بمسافة ٢٥ سم وتم اكتشاف الثلاث مومياوات المتحللة ومياه بكميات كبيرة بداخله بسبب أن العقار القديم الذى

سلطان : حدث هام يتحدث عنه العالم



مها يونس

قال الدكتور مصطفى الوزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار ، أنه تم الإستعانة بمتخصصين من الأقصر والصعيد لفتح تابوت الإسكندرية، وتم إزاحة الغطاء بمسافة ٢٥ سم وتم اكتشاف الثلاث مومياوات المتحللة ومياه بكميات كبيرة بداخله بسبب أن العقار القديم الذى كان موجود قبل هدمه كان يعتمد على بيارات فى الصرف الصحى

وأوضح وجود كسر فى الناحية الشرقية للتابوت الذي تسبب فى تسرب المياه بداخله مما أدى إلى تحلل المومياوات.

وتابع الوزيرى : “أنا أول واحد فتحت التابوت ولم تصبنا لعنة، ومصر لن تعيش فى ظلام وكل ما تم تداوله خزعبلات”

وأضاف أن الآثار عندما تعلن عن اكتشافات أثرية يتم الإعلان فى حضور وسائل الإعلام العالمية والمحلية .

وأشار الوزيري إلى أن التابوت بعد فتحه أظهر عن وجود 3 مومياوات متحللة وعبارة عن هياكل عظمية داخل التابوت، وبالدراسة المبدئية لجماجم المومياوات توضح أنها لشخصيات قد تكون عسكرية حيث أن احدهم قتل بسهم في الرأس مما قد يعود لوفاته في معركة عسكرية.

كما نفى صلة المومياوات بأي أسرة ملكية ، وذلك لوجود عدد من الشواهد أهمها أنه لا يوجد نقوش على التابوت أو خرطوش يحمل اسم صاحب الدفنة، قائلاً : “والدفنة فقيرة للغاية لا يوجد لها أية شواهد ملكية”.

وكان قد شهد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم ، برفقة اللواء أحمد العزازي رئيس هيئة الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، عملية فتح واستخراج المومياوات التي وجدت بالتابوت الذي تم اكتشافه أسفل العقار الكائن فى ٨ شارع الكرملي بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية ، أثناء الحفر ووضع المجسات وذلك لأخذ التصريح لبناء عقار والحصول على موافقة منطقة آثار الإسكندرية.

وتم فتح التابوت اليوم من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزارة الآثار، برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار .

وقال سلطان إن هذا التابوت يعد اكتشافا هاما يدل على مكانة الإسكندرية التاريخية والتراثية

وأشار إلى أن متخصصي وزارة الآثار سيقومون بدراسة الخواص الخاصة بياكل المومياوات لمعرفة مواصفاتها المختلفة وجنسها وسنها ، ويتم نقل هذه المحتويات للمتحف للحفاظ عليها ، عقب ذلك ستقوم القوات المسحلة برفع التابوت بالمعدات اللازمة والمجهزة لذلك.

وأكد أن هذا كشف أثري هام للإسكندرية وتم فتحه بطريقة علمية ، ويتم التعامل مع المقتنيات بحرفية كاملة وبمجرد الانتهاء من فحصها ستقوم وزارة الآثار والمختصين بها بالإعلان عن كافة التفاصيل.

