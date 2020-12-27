أمين «كبار العلماء»: الالتزام ببيان الأزهر عن كورونا واجب شرعي ويجب تجنب المصافحة والمعانقة والتقبيل (فيديو)

أكد الدكتور علي خليل الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، أن الأزهر الشريف المرجعية الدينية والعلمية وهو الهيئة العلمية الكبري في الوطن العربي، ولذلك أصدر بيان بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا ، وهو واجب شرعي ملزم لكافة المسلمين والخروج عنه يعتبر عن نص واحب شرعي يعاقب عليه الشرع .

وقال خليل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إن البيان سيتم نشره على مستوي العالم ، والذي يشدد على التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية ومن يصاب بفيروس كورونا أو عرض من أعراضه يجب أن يحافظ على نفسه و الآخرين.

واضاف خليل ، أنه يجب تجنب المصافحة بالأيدي و المعانقة و التقبيل والإحسان وهو منهي عنه شرعا لانه يؤدي إلي التهلكة و النهي عنه واجب شرعا ويجب الالتزام به ، وحذر اإاسلام أن يلقي الإنسان بنفسه الي التهلكة.

وتابع خليل ، أنه عند خروج المسلم الي المسجد للصلاة يكون الفروض فقط ، بينما صلاة النوافل يقوم بتأديتها في البيت ، مع التباعد عند الصلاة في المساجد.

أمين هيئة كبار العلماء : واجب شرعي الالتزام بالاجراءات الوقائية والتعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا

وأكد خليل ، أنه واجب شرعي الالتزام بالاجراءات الوقائية والتعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا خلال الموجة الثانية التي تشهدها مصر.

وأوضح أن استخدام المواد الكحولية المعدة للتطهير والتعقيم طاهرة واستعمالها حلال وواجب في مثل هذه الظروف ، وعن استخدام مشتقات الخنزير في علاج فيروس كورونا يعتبر طاهر و أقره الأزهر الشريف و دار الإفتاء المصرية.

وأشار خليل، إلى أن استخدام مشتقات الخنزير مع أمصال أخري لعلاج فيروس كورونا، يعتبر خلال وهو جائز شرعا.

وكانت هيئة كبار العلماء برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أصدرت بيانا بخصوص الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المختصة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، أكدت خلاله أنه يجب شرعا الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات المختصة ويحرم مخالفتها.

كما أوضحت” كبار العلماء بالأزهر”، أن التباعد بين المُصلّين في الجماعات وأثناء الاستماع إلى خطبة الجمعة لا يؤثر في صحة الصلاة، مؤكدة في الوقت نفسه أن المواد الكحولية المعدة للتطهير والتعقيم طاهرة واستعمالها حلال بل واجب في مثل هذه الظروف.

ودعت هيئة “كبار العلماء بالأزهر” إلى تجنب الاجتماع للأفراح أو التعازي ..والتهنئة أو التعزية بالهواتف أو وسائل التواصل الاجتماعي تجزئ شرعا.