أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط يستقبل عضو البرلمان الأوروبي ورئيس حقوق الإنسان بالنواب

استقبل أسامة مبارز – أمين عام منتدى غاز الشرق المتوسط النائب طارق رضوان – رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب و انطونيو لوبيز استوريز وايت – عضو البرلمان الأوروبي وأمين عام تجمع الوسط الديمقراطي الدولي بحزب الشعب الأوروبي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية وعضو وفد الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وعضو وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية.

أكد مبارز على تعاظم دور مصر فى الآونة الأخيرة بمجال الطاقة وخاصة بعد أزمة روسيا و أوكرانيا، حيث أصبحت مصر بوابة عبور الغاز وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى مدى أهمية منتدى غاز شرق المتوسط الذى يضم 7 دول متوسطية وانضمام دولة الإمارات بصفة مراقب.

أوضح الأمين العام بأن المنتدى مقره القاهرة، وأنه يحمل الصفة الرسمية للتمثيل فى المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن المنتدى سيعمل على إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الأعضاء، من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.

وأشاد لوبيز بالدور المؤثر الذي يقوم به منتدى غاز شرق المتوسط على المستوى الإقليمي، كما أكد أهمية دور مصر الآن فى تأمين وصول الطاقة وتوريد الغاز لدول الاتحاد الأوروبي فى ظل أزمة الغاز التى ستواجهها دول الاتحاد الأوروبي فى فصل الشتاء القادم.