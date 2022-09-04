أمين عام مجلس النواب يلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

ألقى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب ونائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، كلمة افتتاحية نقل خلالها تحيات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى المشاركين في المؤتمر من الأمناء العامين للبرلمانات العربية، خلال افتتاح أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي يُعقد بمقر مجلس النواب المصري خلال الفترة من 4 – 5 سبتمبر 2022.

كما أكد المستشار مناع على عظم التحديات التي تشهدها المنطقة العربية والتي تُمثل دافعاً أكبر لتكاتف الجميع وتضافر الجهود وتبادل الخبرات البرلمانية العربية.

خلال كلمته، أكد المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب على الدور المحوري الهام لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في تحقيق التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية، ودعم قدراتها في سبيل ضمان أداء البرلمانات لأدوارها الدستورية والتشريعية خدمة لقضايا الشعوب والمجتمعات العربية، مؤكداً على أن نجاح أي مؤسسة برلمانية في النهوض بمسئولياتها يقتضي وجود جهاز إداري محترف مسئول عن وضع رسالة تلك المؤسسة موضع التنفيذ.

وعقب الانتهاء من أعمال اليوم الأول من المؤتمر، اصطحب المستشار أحمد مناع امين عام مجلس النواب الأمناء العامين للبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر في جولة تفقدية داخل أروقة مجلس النواب شملت زيارة متحف مجلس النواب وزيارة قاعة الجلسة العامة لمجلس النواب، والتقاط صورة تذكارية جماعية للأمناء العامين للبرلمانات العربية.