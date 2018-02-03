أمين عام الوكالة المصرية يبحث التعاون الثلاثي مع الجايكا في إفريقيا

المال خاص:استقبل السفير أحمد شاهين، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية مع Chie Miyahara نائب مدير عام وكالة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) خلال زيارتها لمصر يوم 29 الجاري، وذلك لبحث مشاريع التعاون القائمة والمستقبلية بين الوكالتين، وذلك في إطار تعزيز أطر ال

المال خاص:

استقبل السفير أحمد شاهين، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية مع Chie Miyahara نائب مدير عام وكالة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) خلال زيارتها لمصر يوم 29 الجاري، وذلك لبحث مشاريع التعاون القائمة والمستقبلية بين الوكالتين، وذلك في إطار تعزيز أطر التعاون الثلاثي بين مصر واليابان لخدمة أغراض التنمية في أفريقيا، والاهتمام المصري بالمساهمة في بناء قدرات الكوادر الأفريقية، والإيمان بأهمية دعم مشاريع التعاون جنوب جنوبز

ورحب الأمين العام باستمرار التعاون مع الجايكا وتطلع الوكالة لرفع معدلاته، مع إيضاح أولويات عمل الوكالة القطاعية والجغرافية، بالإضافة إلى ثوابت التعاون وتقاسم الأدوار القائم بين الوكالة والسفارات المصرية في الخارج ومكاتب الجايكا الفنية.

وأكدت المسئولة اليابانية أهمية برامج التعاون الثلاثي مع مصر، والتي تعد الأكبر حجما ونوعا في إطار المساعدات اليابانية الرسمية، وتطلع الجانب الياباني لاستمرار التعاون القائم، وتجدر الإشارة إلى أن برامج التعاون الثلاثي بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووكالة الجايكا اليابانية تتضمن تنظيم 15 دورة تدريبية سنويا بمشاركة نحو 200 متدرب إفريقي في مجالات الصحة والأمن الغذائي والرى والكهرباء وغيرها من المجالات.