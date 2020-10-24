أمين عام «النواب» : مهمة المجلس المقبل جسيمة

أكد المستشار محمود فوزي ، أمين عام مجلس النواب ، أن مهمة المجلس الذي سيتم انتخابه جسيمة على ضوء طموح وتطلعات الشعب، مضيفا أن هذا الطموح يجب أن يقابله قوانين وتشريعات على نفس المستوى.

وأضاف أمين عام مجلس النواب أن كل نهضة للدولة تتطلب تحقيق التوافق والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة.

وشدد الأمين العام لمجلس النواب عقب إدلائه بصوته في انتخابات النواب بمقر لجنته الانتخابية في حي الهرم بمحافظة الجيزة اليوم السبت، على أن انتخابات مجلس النواب حق وواجب دستوري ونيابي، موجها الشكر إلى أجهزة الدولة المعنية بالتأمين وتطبيق السلامة إجراءات السلامة والوقاية الصحية.

ووجه فوزي تحية شكر واعتزاز بمجلس النواب الحالي، الذي أدى دوره البرلماني بكفاءة وحكمة وبكل قوة، واتسم الأداء التشريعي والرقابي لأعضاء المجلس بإعلاء صالح الوطن والمواطن، وكانت انحيازاتهم الوطنية – أغلبية وأقلية – مثالا يحتذى وقاعدة لا استثناء عليها.

ولفت فوزي إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين مجلسي النواب والشيوخ، وتسود كذلك أجواء إيجابية وأخوية بين رئيسي المجلسين منذ انطلاق أعمال جلسات مجلس الشيوخ يوم الأحد الماضي.

كما أشار فوزي إلى أن برلمان 30 يونيو أكمل مدته بنجاح وثبات وسيسلم المسئولية لمجلس نواب 2021 بنفس النجاح والثبات.

وردا على حملات التشويه الخارجية التي يتعرض لها مجلس النواب الحالي والمشهد الانتخابي، قال فوزي أن كل تقدم واستقرار للدولة يسيء المشككين في المشهد، وهم حريصون على تشويه أي خطوة تخطوها الدولة للأمام، لكن هذه المحاولات أثبتت فشلها.

وفيما يخص الإجراءات التي تتخذها الأمانة العامة لمجلس النواب للتعامل مع مخاطر فيروس كورونا، أشار الأمين العام إلى أن هذا الفيروس أصبح أمرا واقعيا، ويجب التعامل معه، وهو أمر استدعى اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية للتعامل معها.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستستمر خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على سلامة جميع النواب والعاملين بمجلس النواب.