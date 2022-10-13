أمين عام النواب: التغير المناخي التهديد الوجودي الأكبر عالمياً

، ألقى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب كلمة بشأن موضوع المناقشة العامة للاجتماع ” صمود البرلمانات في وجه الازمات الإنسانية والبيئية والصحية ” .

وقال مشاركته في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية على هامش أعمال الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها والمُنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي أن العالم يمر الآن بتوقيت استثنائي من حيث تعدد التحديات غير النمطية، وهو ما يضع الاستقرار العالمي على المحك، مما يجعل الأمانات العامة للبرلمانات مُطالبة في ضوء دورها المفصلي كداعم للعمل البرلماني بتصميم استجابات وقائية لتلك الأزمات النوعية.



كما استعرض الأمين العام لمجلس النواب تجربة الأمانة العامة لمجلس النواب المصري في مواجهة جائحة كورونا، والتي اعتمدت على مسارات متوازية تهدف إلى تحقيق معادلة دقيقة تتمثل في اتخاذ اجراءات عاجلة واحترازية لضمان سلامة أعضاء وموظفي مجلس النواب جنباً إلى جنب مع استمرارية العمل التشريعي لدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة الجائحة، كما استعرض المستشار أحمد مناع الجهود التشريعية لمجلس النواب المصري وأمانته العامة في مواجهة التغير المُناخ باعتباره التهديد الوجودي الأكبر عالمياً.

وفي الختام، أكد المستشار أحمد مناع على ضرورة تعزيز التعاون بين الامانات العامة للبرلمانات الوطنية في مجابهة القضايا والتحديات العالمية عبر الانخراط في صيغ تعاونية مُكثفة من أجل تعزيز الأمانات العامة ودورها كبيوت خبرة برلمانية.