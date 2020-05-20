أمين عام النقابة بالقاهرة: أتوقع هجرة عدد كبير من الأطباء إذا لم تحل مشاكلهم

تعليقًا على ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام السفارة الأمريكية بمنح تأشيرات لـعدد كبير من الأطباء المصريين، قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، أنه لا يستطيع أن ينفى أو يؤكد هذا الخبر، لكنه يتوقع قيام عدد كبير من الأطباء بالهجرة من مصر قريبًا، وذلك بسبب سوء بيئة العمل فى مصر، خاصة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لحل مشاكل الاطباء، خاصة بعد أزمة كورونا، وهو ما يهدد بحدوث أزمة أن نجد فى يوم من الأيام المستشفيات فارغة من الأطباء.

مضيفًا أنه بعد أزمة فيروس كورونا زاد الطلب على الأطباء المصريين، وتمت زيادة التسهيلات المقدمة لهم من قبل الحكومات الأجنبية، خاصة الحكومة الأمريكية – لاجتذابهم.

وأكد الطاهر ان النقابة تابعة للمجتمع المدنى ليس بإيديها اتخاذ اى اجراءات تشريعية أو تنفيذية حيال تلك المشكلة، معربًا عن أسفه من أن وزارة الصحة لم ترد على أى خطابات التى ترسلها النقابة في هذا الصدد.

مشكلة 7000 طبيب من أطباء التكليف يجب أن تحل فمصر بحاجة لهم

وأوضح الطاهر انه حتى الان لم تحل مشكلة الـ 7000 طبيب من أطباء التكليف الجدد الذين يرفضون التسجيل في نظام الزمالة المصري الجديد ، فيجب ايجاد حل لهذه المشكلة لأن المستشفيات والمرضي في أشد الحاجة لهذا العدد من الأطباء في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون في محنة كورونا.

الحظر الشامل له شق اقتصادي وآخر مرضي

وحول مطالبة النقابة بالحظر الشامل للحد من الوباء، أكد الطاهر أن المشكلة أن الازمة لها شقين شق مرضى وآخر أقتصادى، فهناك مواطنون يعيشون بالأجر اليومى، ولتنفيذ الحظر الكامل للحد من الوباء لا بد من توفير ما يحتاجه المواطنون الذى لا يملكون القدرة المالية لتحمل الحظر الشامل، وإلا فان هناك من سيموتون بالمرض وآخرون سيموتون من الجوع.

الفيروسات بصفة عامة تتأثر بأشعة الشمس

و أعرب الطاهر عن أمله في أن تؤثر درجة الحرارة العالية وأشعة الشمس الشديدة على انتشار فيروس كورونا أو تقلل من مدة بقائه على الاسطح يـتأثر بدرجة الحرارة العالية، فبصفة عامة أشعة الشمس الشديدة تقتل أى فيروس و تثلل من مدة بقائه على الأسطح، وإن كنا لا نستطيع أن نجزم بمدى تحقق ذلك مع فيروس كورونا، فذلك يحتاج الى أبحاث كثيرة قد تستغرق سنوات طويلة .

النقابة خاطبت وزارة الصحة بإجراءات تحليل للأطباء

وأضاف الطاهر أن النقابة خاطبت رئيس الجمهورية مطالبة بإجراءات تحليل للاطباء، وذلك بعد إرتفاع أعداد الإصابات فيما بينهم بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت وزراة الصحة بالإجراءات الواجب اتباعها للحد من إصابات الفريق الطبى، حتى لا يتحول من مقدم خدمة إلى مصدر للعدوى فى المجتمع، إلا أن وزارة الصحة لم تستجب حتى الآن .