أمين عام الفلاحين يحذر من تناول البطيخ خلال أسبوعين

قال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن البطيخ المصري آمن ولا توجد به أي مواد مسرطنة كما يدعي البعض، لافتا إلى أن البطيخ الذي تشعر بأنه فارغ القلب بعد فتح البطيخة هو سليم صحياً، وما يثار من شائعات أنه بطيخ مسرطن غير حقيقي وشائعات متكرره تصدر كل عام في هذا التوقيت لكثرة العرض والطلب.

وحذر أمين عام الفلاحين في تصريحات له اليوم الإثنيين، من تكالب المواطنين على شراء البطيخ في بداياته، لأن الإقبال بشكل كبير على تناول البطيخ خلال الخمسة عشر يوماً المقبلة غير مستحب، مفسرا ذلك بأن معظم الإنتاج المبكر يحتوى على كميات أكبر من النيتريت بسبب العمليات الزراعية المكثفة، حيث يلجأ المزارع لذلك حتى يضمن سعراً مناسباً فى بداية الموسم، كما ينصح بالتخلص من البطيخ الذي تظهر فيه هذه الظاهرة بشكل “كبير” وخاصة مع ابيضاض وتليف اللحم حول التجاويف ليس بسبب سلامة البطيخ لكن بسبب نقص المادة السكرية وعدم استساغة الطعم فقط، وهذا ما يؤكده خبراء الزراعة في الوقت الحالي.

وأوضح أبواللوز، أن بعض المزارعين وللأسف يستخدمون المركبات الكيماوية التى تحتوي على مادة السيتوكين التى يلجأ اليها المزارع أحيانا لتحجيم الثمرة ، كما أن بعض الأبحاث أثبتت على أن القلب الأجوف ليس له صله مباشرة بالنيتروجين أو الري ، ولكن يرتبط بشكل مباشر في وجود أحوال جوية معينة خلال التلقيح، الا أنه في الوقت نفسه لا ضرر ولا ضرار من تناول البطيخ الحالي حتى ولو كان “ماسخ” وليس له طعم إلا أنه لن يتسبب في أي ضرر للمواطنين.