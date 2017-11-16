أمين عام الأمم المتحدة يدعو كل الأطراف في زيمبابوى إلى ضبط النفس

وكالات: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف فى زيمبابوى إلى التحلى بالهدوء وضبط النفس. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قوله "إن جوتيريس يتابع الوضع فى زيمبابوي، مشددًا على أن المحافظة على الحقوق

وكالات:

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف فى زيمبابوى إلى التحلى بالهدوء وضبط النفس.





ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قوله “إن جوتيريس يتابع الوضع فى زيمبابوي، مشددًا على أن المحافظة على الحقوق الأساسية – بما فى ذلك حرية التعبير والتجمع – أهمية حيوية”.





وكان رئيس زيمبابوى روبرت موجابى قد قال فى مكالمة هاتفية مع رئيس جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء، إنه رهن الإقامة الجبرية، ويأتى هذا الاتصال الهاتفى بعد استيلاء الجيش فجر اليوم على السلطة وانتشار الآليات العسكرية فى شوارع العاصمة هراري، فيما نفى جنرالات فى الجيش القيام بانقلاب عسكرى على الحكومة، مؤكدين أنهم يستهدفون “المجرمين المحيطين بموجابي” الذى أدى وضعه الصحى إلى تزايد الصراع حول خلافته.