أمين عام اتحاد الغرف التجارية: ارتفاع الأسعار في مصر أقل من المعدل العالمي (فيديو)

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إن ارتفاع الأسعار في مصر أقل من المعدل العالمي نتيجة الآليات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة ، حيث ترتفع الأسعار عالمياً بمعدل كل شهر بنسبة تتراوح من 30 إلي 40٪ .

جاء ذلك خلال لقائه عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج “من مصر” على فضائية “سي بي سي”.

وأوضح أن الحكومة قامت بتوفير التمويل اللازم للسلع الغذائية الاستراتيجية والاحتياطي الاستراتيجي من السلع يتراوح من 3 إلى 9 أشهر في بعض السلع .

وأضاف عز أن الزيادات العالمية خلال العام الماضي في أسعار السلع الغذائية وصلت إلي 100٪ و مصر تستورد 60٪ من غذائها و بنحو 60٪ من مستلزمات الإنتاج .

وأكد عز أن ارتفاع الأسعار التي تحدث في مصر أقل من المعدل العالمي نتيجة الآليات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة ، حيث ترتفع الأسعار عالمياً بمعدل كل شهر بنسبة تتراوح من 30 الي 40٪ .

وأشار عز إلي أن هناك العديد من المشكلات العالمية منذ أزمة كورونا، ومصر ليست بعيدة عن تأثيرات هذه الأزمات، لكن مع الجهود المصرية بتوفير السلع ساهم فى تخطى الأزمات.

ولفت عز إلى أن الحكومة قامت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير التمويل اللازم لملء المخازن بالسلع الاستراتيجية لتوفير وحماية الأمن الغذائى المصري.

وقال عز إن الرئيس السيسي أعطى توجيه بعدم زيادة الأسعار وذلك قبل شهر رمضان الماضي، وكان هناك شراكة بين الحكومة ممثلة في وزارة التموين والقطاع الخاص وخليات نحل تعمل بانتظام لضمان وصول السلع من المصنع للمستهلك دون تدخل أيادى فى المنتصف.

وأضاف عز أن الحكومة تنسق مع الغرف التجارية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتا إلى أنه يجب على المواطنين ترشيد الاستهلاك، للتعامل مع الأزمة الحالية.