أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية: لا يوجد تاجر جشع والأسعار بدأت في الانخفاض التدريجي

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية إن الاجتماع الذي عقدته الحكومة بحضور رئيس الوزراء والبنك المركزي ووزير التموين في غاية الأهمية لرفع الأعباء عن المواطنين وتخفيض الأسعار خلال الفترة.

وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الأسعار تنخفض في حاله تفعيل آليات السوق المتمثلة في عمل وفره كبيرة في السلع ومنع الاحتكار وحرية المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أنه في حاله تطبيق هذه المعادلة المتمثلة في تفعيل آليات السوق ستنخفض الأسعار تلقائيا، لافتا الى أنه لا يوجد تاجر جشع يتحكم في السعر نظرا لأن المواطن له حرية الاختيار في شراء السلع طالما بنفس الجودة، فلن يشتري بسعر أعلى من تاجر ويترك تاجرًا يبيع بسعر أقل.

واوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التاجر من مصلحته سرعة دوران رأس المال، وبالتالي أن يبيع كثيرا بسعر أقل أفضل من أن تركد بضاعته.

وأشار الفيومي إلى أن أسعار بعض السلع بدأت في الانخفاض التدريجي في الأسواق متوقعا أن تصل لمعدلاتها الطبيعية خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث انخفضت أسعار بعض الخضروات والفواكه بنسب ليست بالقليلة، وكذلك انخفض سعر السكر بقيمه 600 جنيه للطن ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد أمس اجتماعًا مع عدد من الوزارء المعنيين ومحافظ البنك المركزي والجهعات الحكومية ذات الصلة وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية، وذلك لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس اوزراء، إنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية وذلك في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.