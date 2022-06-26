أمين صناعة النواب: لا مستقبل للصناعة بدون خطط وبرامج هادفة

طالب النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين والمصنعين، وذلك من خلال بحث كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين والمصنعين بالمناطق الصناعية، ولجلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أبوزيد خلال زيارة اللجنة إلى الغردقة، ولقاء محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي بأن السياسة أصبحت هي التي تخدم الاقتصاد، ودعم الصناعة من أولويات الدولة المصرية في هذه المرحلة، وأنه لا مستقبل للصناعة بدون خطط وبرامج هادفة تستطيع أن تبني اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات.

وطالب أمين سر الصناعة بمجلس النواب بتذليل العقبات للصناعة وللمستثمرين، خاصة أن التوجه الرئاسي يؤكد على ضرورة توفير كل الإمكانيات لدعم القطاع الصناعي، لافتًا بأن محافظة البحر الأحمر غنية بمواردها من مواد الخام والموقع الاستراتيجي، وغيرها من عوامل الجذب.

وتأتى الزيارة الميدانية في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة، ويضم وفد اللجنه النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنه ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنه وشحاته ابوزيد امين سر اللجنه ، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران.