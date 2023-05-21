أمين صحة الشيوخ: صناعة الأدوية حيوية واستراتيجية وحجم التصدير وصل إلى 284 مليون دولار

أشاد النائب أحمد عبد الماجد الأحمر أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، بجهود لجنة الصحة بمجلس الشيوخ في مجال النهوض بقطاع الدواء، مؤكدا أن هذا من منطلق إحساسنا الوطني وحرصنا على المصلحة العامة.

وأشار الأحمر إلى أن حجم التصدير وصل إلى 284 مليون دولار فيما يخص الدواء ، ونحتاج لزيادة هذه النسب حتى تتناسب مع طموحاتنا في الجمهورية الجديدة.

ولفت الأحمر خلال كلمته بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الأحد إلى أن صناعة الأدوية حيوية واستراتيجية وعقدنا بلجنة الصحة حوالي 13 جلسة تؤكد اهتمامنا بصناعة الدواء.

ونعى الأحمر في كلمته النائب الراحل محمود بكري الذي وافته المنية الأسبوع الماضي، موكدا أن بلدي قنا فقدت رجل من خيرة أبنائها الذي طالما لمسنا فيه من حبه للخير ومساعدة الفقراء وتقدم الأحمر بالعزاء لأسرته وإنا لله وإنا إليه راجعون.