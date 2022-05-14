أمين شرطة يعيد حقيبة أموال لمواطن تركها سهوًا بقطار أسيوط

قالت وزارة الداخلية -اليوم السبت- إن أمين شرطة تمكن من إعادة حقيبة بداخلها 42 ألف جنيه لمواطن تركها سهوًا داخل أحد القطارات في محافظة أسيوط.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقت بلاغًا من أمين شرطة من قوة المديرية، بعثوره على حقيبة يد بداخلها مبلغ مالي قدره 42 ألف جنيه على أحد مقاعد القطار القادم من القاهرة.

وعلى الفور، اتخذت الإجراءات اللازمة للاستدلال على مالك الحقيبة من خلال متعلقاته وتوصل إليه وإبلاغه بالعثور على الحقيبة الخاصة به، والذي حضر وأدلى بأوصاف الحقيبة وما بداخلها، مضيفًا أنه تركها سهوًا داخل القطار، وتسليمه الحقيبة بكامل محتوياتها.

ووجه المواطن الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول في إعادة المفقودات الخاصة به، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة، للتعامل والاستجابة الفورية لكافة البلاغات التي تتطلب تقديم المساعدة للمواطنين.