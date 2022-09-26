أمين : «ديل تكنولوجيز» تستحوذ على 80% من مبيعات حلول تخزين البيانات فى مصر

قال محمد أمين، نائب رئيس شركة ديل تكنولوجيز العالمية للحلول فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا ، أن شركته تستحوذ علي 80% من مبيعات حلول تخزين البيانات بمصر ، موضحا أن ديل تكنولوجيز على مشروعات الطاقة الشمسية

و أوضح أمين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الإثنين أن ديل تكنولوجيز لديها تواجد في أفريقيا منذ ١٥ عام و في عدد من الدول منها :الجزائر و المغرب و نيجيريا و كينيا ،إلى جانب مصر

و اضاف ،أن الشركة تستثمر في مجال تطوير التعليم باثيوبيا فضلا عن الاستثمار بالبنى التحتية في مصر و أفريقيا، منوها أن ديل تكنولوجيز حققت زيادة فى حجم المبيعات بنسبة 25% عن العام الماضي.