أمين خير الدين: صفقة فورى الأغلى في قطاع التكنولوجيا بالشرق الأوسط

دعاء حسنى وأحمد الدسوقي قال أمين خير الدين، رئيس مجلس إدارة صندوق تكنولوجيا المعلومات المصري "TDF"، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر من القطاعات الواعدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن السوق العالمية يتربع علي صدارتها أكبر 5 شركات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات. وأشار خير الدين خلال كلمته ال



دعاء حسنى وأحمد الدسوقي

قال أمين خير الدين، رئيس مجلس إدارة صندوق تكنولوجيا المعلومات المصري “TDF”، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر من القطاعات الواعدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن السوق العالمية يتربع علي صدارتها أكبر 5 شركات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات.

وأشار خير الدين خلال كلمته التى ألقاها خلال جلسة بعنوان ريادة الأعمال صناعة المستقبل” بالمؤتمر الرابع للرؤساء التنفيذيين في مصر، إلى أن الصندوق أسس سنة 2004 برأسمال يقترب من 60 مليون جنيه، عبر صندوقي مخاطر، وتعثر الصندوقان عقب 2011 وما أعقبها لتراجع إقبال الشركات الأجنبية العالمية عن شراء الشركات في مصر قبل أن ينتعش مؤخرا.

وأضاف أن شركة فورى والتي تم بيعها منذ عامين بـ100 مليون دولار كانت أحد الشركات التى شارك بها الصندوق، واصفا ذلك بأنه أعلى صفقة بيع لشركة فى هذا القطاع بمصر والشرق الأوسط.

وقال خير الدين، إن التجربة أثبتت أنه من بين 10 شركات يجرى ضخ استثمارات بها، تحقق شركة أو 2 نجاحا كبيرا.