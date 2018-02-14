أمين خارجية النواب يلتقي سفير مصر بطوكيو

ياسمين فوازاستهل النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، زيارته إلى اليابان بلقاء مع سفير مصر بطوكيو، السفير أيمن كامل، فى مقر السفارة المصرية بقلب العاصمة اليابانية.وأكد الخولى أن اللقاء تناول أوجه العلاقات المصرية اليابانية وسبل تعزيزها فى كل المجالات، بالإضافة إلى جه



ياسمين فواز

استهل النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، زيارته إلى اليابان بلقاء مع سفير مصر بطوكيو، السفير أيمن كامل، فى مقر السفارة المصرية بقلب العاصمة اليابانية.

وأكد الخولى أن اللقاء تناول أوجه العلاقات المصرية اليابانية وسبل تعزيزها فى كل المجالات، بالإضافة إلى جهود السفارة المصرية فى تدعيم مكانة مصر لدى المجتمع اليابانى، والتأكيد على التنسيق المستمر بين الدبلوماسية الحكومية والبرلمانية بما ينعكس بالإيجاب على المصالح المصرية فى الخارج.

وكان الخولى قد توجه إلى اليابان في إطار دعوة موجهة له من الحكومة اليابانية ضمن 10 شباب واعدين من 10 دول بالشرق الأوسط لزيارة اليابان في الفترة من 12 وحتى 20 من فبراير الحالى.

ومن المقرر أن يعقد المشاركون عددا من اللقاءات في المؤسسات اليابانية من ضمنها وزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، كما سيتاح للمشاركين فرصة لتبادل وجهات النظر مع المثقفين اليابانيين في الجامعات والمراكز الفكرية، بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المشاركين من زيارة مدن مختلفة في اليابان، بما في ذلك مدينتي هيروشيما ونارا، حيث يمكن الاطلاع على الثقافات التقليدية اليابانية والتاريخ الياباني.