أمين حزب عنان المستقيل : الفريق جمع 3417 تأييدًا شعبيا

أحمد صبرىقال رجب حميدة، أمين السياسات بحزب مصر العروبة المستقيل، إن الفريق سامى عنان، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، جمع 3417 تأييدًا شعبيًّا فقط، مؤكدًا أن التمويل للحملة كان من ماله الشخصي.كان حميدة قد أعلن استقالته من الحزب، اليوم، بشكل كامل، وتأييده للرئيس السيسي بعد استد

أحمد صبرى





قال رجب حميدة، أمين السياسات بحزب مصر العروبة المستقيل، إن الفريق سامى عنان، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، جمع 3417 تأييدًا شعبيًّا فقط، مؤكدًا أن التمويل للحملة كان من ماله الشخصي.

كان حميدة قد أعلن استقالته من الحزب، اليوم، بشكل كامل، وتأييده للرئيس السيسي بعد استدعاء الفريق عنان للتحقيق من قِبل القوات المسلحة.

وأشار، فى لقاء له مع برنامج على مسئوليتى، على قناة صدى البلد، إلى أن عنان وقع فى فخ الترشح ونصَبه المحيطون به له، مؤكدًا أنه كان يعلم موقفه القانونى قبل الترشح، لكن فضّل الإعلان قبل استئذان المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى لا يتم رفضه.