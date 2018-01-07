أمين حزب شفيق: الأحزاب تحتاج لإثبات وجود

أحمد صبرى قال أحمد الضبع الأمين العام لحزب الحركة الوطنية الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق، إن الأحزاب المصرية تحتاج لدعم مالى لإثبات وجودها فى الشارع للمشاركة فى الحياة السياسية بشكل فعال حتى تتمكن من تكوين قواعد شعبية . وأضاف فى…

أحمد صبرى

قال أحمد الضبع الأمين العام لحزب الحركة الوطنية الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق، إن الأحزاب المصرية تحتاج لدعم مالى لإثبات وجودها فى الشارع للمشاركة فى الحياة السياسية بشكل فعال حتى تتمكن من تكوين قواعد شعبية .

وأضاف فى لقاء له مع برنامج على مسؤليتى على قناة صدي البلد أن معظم الأحزاب ورقية وتحتاج المال لتوفير مقرات بالقرى والمدن.

وأكد أن الفترة التى سبقت ثورة يناير كان هناك دعما ماديا لكنه انقطع فى الفترة الحالية .

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الفريق أحمد شفيق، نهائيا عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية.

