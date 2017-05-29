أمين الوطنية للإعلام يكشف حقيقة حجب موقع إيجى نيوز‎

بليغ: الموقع تعرض لعطل فنى.. وجار التنسيق مع الاتصالات محمد فتحى قال أمجد بليغ، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، المسئولة عن إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن ما حدث فى الموقع الاخبارى الرسمى التابع للاتحاد " egynews " مجرد عطل فنى ولا يمت بصلة بسلسلة عدد من المواقع الأخبارية خ

بليغ: الموقع تعرض لعطل فنى.. وجار التنسيق مع الاتصالات

محمد فتحى

قال أمجد بليغ، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، المسئولة عن إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن ما حدث فى الموقع الاخبارى الرسمى التابع للاتحاد ” egynews ” مجرد عطل فنى ولا يمت بصلة بسلسلة عدد من المواقع الأخبارية خلال الأيام الماضية.

وأوضح بليغ فى تصريحات لـ ” المال ” أن ” الهيئة ” أخطرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعطل والتى تقوم حاليا بمتابعة الموقف.

يذكر أن جهات أمنية أصدرت قرارا خلال الأسبوع الماضى بحجب قائمة بأسماء 21 موقعًا فى مصر هى: شبكة مواقع قناة الجزيرة القطرية – والجزيرة الوثائقية – هافنجتون بوست عربى – الشرق القطرية – مصر العربية – العربى 21 – الشعب – كلمتى – الحرية بوست – حسم – حماس – إخوان أونلاين – رصد – بوابة القاهرة – العربى القطرية – الوطن القطرية – الراية القطرية – نافذة مصر – ووكالة الأنباء القطرية ” قنا ، وانضمت إلى القائمة منذ أيام موقعا جريدة ” البورصة ” و” الديلى نيوز ” المصريتان.