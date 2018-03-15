أمين النواب يستقبل سفير أوكرانيا بالقاهرة

ياسمين فواز:استقبل المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، بمكتبه اليوم الخميس، السفير هينادي لاتي، سفير أوكرانيا بالقاهرة، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات.وأشار السفير الأوكراني، إلى أن بلاده تعتبر مصر أهم شريك لها بمنطقة الشرق الأوسط، وأن لديها حرص ك



ياسمين فواز:



استقبل المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، بمكتبه اليوم الخميس، السفير هينادي لاتي، سفير أوكرانيا بالقاهرة، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات.

وأشار السفير الأوكراني، إلى أن بلاده تعتبر مصر أهم شريك لها بمنطقة الشرق الأوسط، وأن لديها حرص كبير على تفعيل العلاقات معها في جميع المجالات، خاصة في مجال السياحة، مشيرا إلى أن أوكرانيا، البلد الثاني من حيث عدد السياح الذين يزورون مصر سنويا، في العامين الأخيرين.

ورحب المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس بالسفير الأوكراني، مؤكدا اعتزاز مصر بتفعيل العلاقات مع بلاده في جميع المجالات، خاصة في المجال البرلماني.

