أمين «الناتو» يعلن اقتراب أوكرانيا من الانضمام إلى الحلف

ذكرت الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج يوم الثلاثاء إن أوكرانيا تقترب كثيرا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، حسبما أعلنت وكالة رويترز.

وطالب ستولتنبرج الدول الأعضاء بالحلف الموافقة على إلغاء الشرط الخاص بخطة عمل نيل العضوية أمام كييف حتى يتسنى لها أن تصبح عضوا في الحلف مستقبلا.

وأضاف ستولتنبرج قبل قمة زعماء الحلف في فيلنيوس: “قطعت أوكرانيا شوطا طويلا منذ أن اتخذنا القرار في عام 2008 بأن الخطوة التالية ستكون وضع خطة عمل لنيل العضوية. أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من حلف الأطلسي وحان الوقت أن ينعكس ذلك في كل قرارات الحلف”.

وتابع: “ومع كل ذلك، سنوضح أيضا أن أوكرانيا ستصبح عضوا وسنلغي خطة عمل نيل العضوية، (….) وسنبعث برسالة قوية وإيجابية للغاية من الحلف إلى أوكرانيا”.