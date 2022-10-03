أمين المجلس : قبول 71 ألفا فى الجامعات الخاصة.. والتنسيق مستمر حتى 14 أكتوبر الجارى

عقد المجلس الأعلي للجامعات الخاصة ، اجتماعه الدوري بالجامعة البريطانية برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي ، وحضور د. محمد حلمي الغُر أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس.

واستعرض المجلس التقرير المُقدم من د. حلمي الغُر أمين مجلس الجامعات الخاصة، بشأن القبول بالجامعات الخاصة للعام الجامعي 2022-2023.

وأشار التقرير إلي أن 20% من الجامعات الخاصة وصلت نسبة القبول بها إلى 100%.

ووصلت نسبة القبول إلي أكثر من 85% لحوالي 26% من الجامعات الخاصة 85%، وبلغت نسبة القبول 75%، في نحو 12% من الجامعات الخاصة.

وأوضح التقرير أن متوسط نسبة الإشغال بالجامعات الخاصة بلغ حتى الآن 78%.

وذلك قبل إضافة الأعداد المُتوقع قبولها مع نهاية تنسيق الفصل الدراسي الأول للجامعات الخاصة في 14 أكتوبر الجاري

وقبل إضافة الأعداد المُتوقع قبولها في الفصل الدراسي الثاني، حيث يُتوقع أن تصل نسبة القبول 85%.

كما أوضح التقرير أن إجمالي عدد الطلاب المقبولين هذا العام بالجامعات الخاصة والأهلية معا بلغ حتى الآن 71 ألف طالب مقارنة بنحو 45 ألف طالب العام الماضي.

وذلك بزيادة قدرها 26 ألف طالب هذا العام بنسة زيادة قدرها 58% مقارنة بالعام الماضي.

المجلس الأعلي للجامعات الخاصة يمد فترة القبول إلي 14 أكتوبر

ووافق المجلس على مد فترة قبول الطلاب الجُدد بالجامعات الخاصة، حتى يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر الجاري.

وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يتقدموا للالتحاق بالجامعات الخاصة حرصًا على مستقبلهم.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الوزير أعلن عن دعوة منظومة التعليم العالي ، لحضور المؤتمر الذي ستنظمه الوزارة خلال شهر ديسمبر القادم.

وذلك لعلماء وأساتذة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاه

مناقشة استراتجية التعليم العالي 2022-2032 ديسمبر المقبل

وسيناقش المؤتمر استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات العشر القادمة (2022-2032).

وإثراءها والتوافق على بنودها وعناصرها المُختلفة، للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر.

وأكد الوزير على التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

وأشاد الوزير باستعداد كافة الجامعات للعام الدراسي الجديد 2023-2022.

وكذلك جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والورش، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

واكد على أهمية الاستمرار في اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

الوزير يشدد علي أهمية الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بالجامعات

وشدد الوزير على اهمية الخطط التنفيذية الشاملة للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات.

وكذلك وتنمية الفهم لدى الطلاب بالتحديات المُعاصرة التي تواجه الوطن.

فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكُبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.

وطالب عاشور بالاهتمام بعقد الندوات الثقافية والتوعوية وورش العمل؛ لتنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومُحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية.

واكد على أهمية احتفال الجامعات بالذكرى الـ49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وإقامة عدد من الأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية المُختلفة.

وذلك لتنمية الوعي لدى الطلاب، وتعريفهم بأهمية انتصارات أكتوبر، والتضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة لرفعة هذا الوطن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استعرض التقرير المُقدم من د. حلمي الغُر أمين مجلس الجامعات الخاصة، بشأن القبول بالجامعات الخاصة للعام الجامعي 2022/2023، والذي أوضح أن 20% من الجامعات الخاصة وصلت نسبة القبول بها إلى 100%، ونسبة 26% من الجامعات الخاصة وصلت نسبة القبول بها أكثر إلى 85%، ونسبة 12% تزيد نسبة القبول بها عن 75%.

المجلس يتابع تطورات قبول الطلاب العائدين من اوكرانيا

وأحيط المجلس علمًا بجدول الاختبار الثالث للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، والذي عُقد يومي 20 و21 سبتمبر الماضي.

وذلك وفقا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة) للالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة في مصر.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه د. محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، حول جهود الجامعة في تحسين جودة التعليم وتعزيز البحث العلمي.

بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان ورؤية مصر 2030.

مشيرًا إلى توقيع الجامعة البريطانية بروتوكول تعاون مع مبادرة “حياة كريمة”.

فضلًا عن مُشاركة الجامعة في الاستعداد لمؤتمر قمة المناخ COP – 27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

وكذلك إطلاق نموذج دولي لمُحاكاة قمة المُناخ لتدريب وتأهيل الطلاب للمُشاركة في مؤتمر شرم الشيخ.

بالإضافة إلى إطلاق “ماراثون من أجل المناخ”، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بأداء دورها لخدمة المجتمع.

وشهد المجلس حضور أعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي وهم، السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، ود. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي.

وأ. محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ود. محمد الشرقاوي مُعاون الوزير للتمويل والاستثمار.