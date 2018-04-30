أمين الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال يطالب بقانون خاص لتنمية سيناء

محمد ريحانأكد اللواء إسماعيل عبد العزيز الأمين العام للجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال على أهمية دعم الحكومة للقطاع الخاص المصرى للاستثمار فى تنمية سيناءوأشار إلى أن الموقع الاستراتيجى والموارد الطبيعية التى تمتع بها سيناء تؤهلها لكى تصبح سنغافورة الشرق الاوسط نظراً لموقعها الفريد الم

محمد ريحان

أكد اللواء إسماعيل عبد العزيز الأمين العام للجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال على أهمية دعم الحكومة للقطاع الخاص المصرى للاستثمار فى تنمية سيناء

وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجى والموارد الطبيعية التى تمتع بها سيناء تؤهلها لكى تصبح سنغافورة الشرق الاوسط نظراً لموقعها الفريد المطلع على البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج المائى لقناة السويس وقربها من خليج العقبة فضلاً عن كونها وسط العالم وافريقيا.

وطالب عبد العزيز رئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء أحمد عبدالرازق بإعداد خريطة استثمارية منفصلة لتحديد الفرص الاستثمارية لتنمية سيناء.

وأشار إلى أن سيناء تمتع بثروات طبيعية ومعدنية كبيرة ومنها الجرانيت والرخام فضلاً عن كونها مسار للعائلة المقدسة مما يجلعها مدينة سياحية فى المقام الأول بالاضافة إلى توافر المياه الجوفية والمياه السطحية من مياه ترع السلام وهو ما يعزز من فرص الاستثمار الزراعى بها.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اعطى اشارة البدء فى تنمية سيناء حيث أعلن عن تخصيص 275 مليار جنيه لدعم تنمية سيناء وهو ما يدفع القطاع الخاص للاستثمار بها خاصة مع قرب الانتهاء من العملية الشاملة سيناء 2018.

وأكد عبد العزيز على أهمية قيام وزارة الاستثمار بأصدار قانون خاص بالاستثمار فى سيناء وتسخير كافة جهود الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص للترويج للفرص الاستثمار واقامة مشروعات بمختلف القطاعات لتنمية المنطقة.

ودعا الأمين العام للجمعية المصرية المغربية، رجال الاعمال المصريين لتوجيه استثماراتهم لتعمير سيناء، متوقعاً تدفع استثمارات اجنبية وعربية ومحلية فى سيناء خلال الاربعة السنوات المقبلة نظراً لموقعها الجغرافى الفريد والموارد الطبيعية المتوفرة بها

وأشار إلى أن القطاع الخاص فى انتظار الانتهاء من العملية الشاملة سيناء 2018 واصدار الجيش البيان الاخير للبدء فى ضخ استثمارات كبيرة لتنمية سيناء.



