أمين الأعلى للثقافة يشهد الاحتفال بيوم البيئة العربى

علي راشدشهد الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الاحتفال بيوم البيئة العربى، بالحديقة الثقافية، تحت عنوان "استثمار مستدام من أجل بيئة عربية أفضل"، بالتعاون مع مركز ثقافة الطفل وجهاز شئون البيئة فى مجال حماية البيئة، بهدف توعية الأطفال.وتضمن الاحتفال مجموعة من الفعاليات والورش

علي راشد

شهد الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الاحتفال بيوم البيئة العربى، بالحديقة الثقافية، تحت عنوان “استثمار مستدام من أجل بيئة عربية أفضل”، بالتعاون مع مركز ثقافة الطفل وجهاز شئون البيئة فى مجال حماية البيئة، بهدف توعية الأطفال.

وتضمن الاحتفال مجموعة من الفعاليات والورش المختلفة، منها تدوير المخلفات، ومسابقات ثقافية وفنية وبيئية، وتخلل الاحتفال عرض فيلم توعوى عن جمال الطبيعة بمحمية وادى النطرون.

وشارك أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، بزراعة شجرة تحت مسمى “فى حب البيئة”، كما أهدت مدرسة خاتم المرسلين للدكتور ربيع الأصدار الأول لها أكتوبر 2017، تحتوى على ورش العمل المهارات الإبداعية لمدرسة خاتم المرسلين، وقامت مجموعة من الطلاب بالتحاور مع الدكتور حاتم ربيع عن ما يخص الثقافة، والأنشطة التى تقوم بها وزارة الثقافة وكيفية التعرف على أنشطتها.