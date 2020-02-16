أمين «الأعلى للآثار» يتفقد أعمال ترميم مسلة ميدان التحرير (صور)

تفقد الدكتور مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، اليوم الأحد، أعمال الترميم الدقيق لمسلة ميدان التحرير بأيدي فريق من مرممي المجلس تمهيدا لافتتاح مشروع تطوير الميدان الذي بدأته وزارة الآثار بالتعاون مع الإسكان والمرافق، ومحافظة القاهرة.

وقال وزيري إنه تم الانتهاء من أعمال تجميع وتركيب جميع أجزاء المسلة، وورفع الجزء الأخير لها ذو القمة الهرمية الشكل أواخر الأسبوع الماضي.

وأضاف أن المسلة قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، منها العلوي علي شكل “بن بن” (هريم)، ويبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالي 19 مترا ويصل وزنها إلى نحو 90 طنا، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفا أمام أحد المعبودات، إضافة إلى الألقاب المختلفة له.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للآثار أجرى ترميم وتركيب مسلتين بمنطقة صان الحجر الأثرية، ومسلتين بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونقل أخرى إلى المتحف المصري الكبير.