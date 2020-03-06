أمين اتحاد المصارف العربية: مخاطر البنوك متعددة ومن بينها فيروس كورونا

على البنوك الإستعداد والتعاون فيما بينها لتبنى أساليب غير تقليدية للمواجهة

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن فيروس كورونا المستحدث سيضر بنمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى خفض حركة النفط العالمية وتراجع الطلب على مصافي التكرير في الصين.

وطالب «فتوح» في كلمته أمام منتدى رؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية، المنعقد في الغردقة، الجمعة، بضرورة احتواء تداعيات هذا الفيروس اسريعا وآثاره الاقتصادية، خاصة إذا تزايد انتشاره إلى نطاق أوسع.



لفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الى المخاطر الجوسياسية وتلك المتعلقة بالحرب التجارية بين أمريكا والصين ، أكبر اقتصادين فى العالم



ونوه الى المخاطر الشديدة على الاقتصادات الهشة، لافتا إلى تحذير صندوق النقد الدولي بأن فيروس كورونا قد ينعكس سلباً على نمو الاقتصاد العالمي عام 2020.



على صعيد آخر، استبعد «فتوح» أن يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت»، على الاستثمارات العربية والخليجية، ولفت إلى أن معظم هذه الاستثمارات تتركز في قطاع العقارات، وأغلبها استثمارات طويلة الأجل. وقدر قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بنحو 200 مليار دولار، يتركز حوالي 45 ملياراً منها في السوق العقاري.

ورأى أن تأثير «بريكسيت» على القطاع المصرفي العربي سوف يكون محدوداً أيضاً، نظراً لمحدودية انكشاف المصارف العربية على الجنيه الإسترليني واليورو.



واختتم «فتوح» كلمته، قائلا: «كل هذه المخاطر غير المسبوقة – سواء المخاطر الناجمة عن الصراعات الجيو- سياسية، أو النزاعات التجارية، أو الأوبئة،، فإن على المصارف العربية التعامل معها بوسائل غير تقليدية وعدم التوقف على إجراءات التكيف أو التحوط لهذه المخاطر».