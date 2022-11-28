أمين اتحاد الغرف التجارية: هناك تجار تغالي في تسعير الدولار ولا داع لشراء سيارة أو ثلاجة حاليا

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصريين إن هناك تجارا تغالي في تسعير الدولار ولا داع لشراء سيارة أو ثلاجة حاليا.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

ونصح بدراسة قرارات الشراء في الوقت الراهن مؤكداً أنه ليس بالضرورة استبدال السيارات أو السلع المعمرة في الوقت الراهن التي تشهد تسعيراً من قبل التجار بشكل كبير أكثر من السعر الرسمي في البنك المركزي بخصوص سعر الدولار .



وأشار إلى أن عملية التسعير للسلع في السوق حالياً تنقسم لشقين سلع سريعة الدوران وتشمل الغذائية وعملية تسعيرها مقاربة لسعر الصرف الرسمي في البنك المركزي أما السلع المعمرة مثل الصلع الهندسية والسيارات والثلاجات والاجهزة الكهربائية تشهد عملية تسعير للاسف أكبر بكثير من الواقع .



وأضاف: “من أجل هذه الأسباب مش لازم دلوقتي تشتري سيارة أو تلاجة.. للأسف بعض التجار بيسعروا الدولار بأعلى من السعر الرسمي”.

وتوقع أن تنخفض الاسعار في الفترة القادمة مع توافر السلع في الاسواق ومستلزمات الانتاج بعد عمليات الافراج فضلاً عن توقيع إتفاق صندوق النقد الدولي والذي يعد شهادة ثقة لضخ الاستثمارات في مصر وهو توقع مبني على تجارب تحريم سعر الصرف السابقة .



واوضح أن الأوضاع في مصر أفضل بكثير من الخارج قائلاً : “كنت في ألمانيا وكنت بردان جداً لان مواقد التدفئة مضبوطة على درجة 16 وكنت متكتك ومعلقوش زينة الكريسماس المعتادة بسبب ترشيد الكهرباء”.