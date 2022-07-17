أمين اتحاد الغرف التجارية : تأثير بسيط في قيمة السلع بسبب زيادة سعر البنزين

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن هناك تأثيرا بسيطا في قيمة السلع بسبب زيادة سعر البنزين مؤخرا.

جاء ذلك خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، ردا على سؤالها: “هل يؤدي تحريك اسعار البنزين والسولار إلى زيادة أسعار السلع؟”.

وقال: “أي منتج به تكاليف ثابتة ومتغيرة فيما يخص النقل فالثابتة تشمل الكارتة والسائقين والتباع والرخصة والتأمين وهي ثابتة بكل حال من الأحوال لكن بالنسبة للمتغيرة فجزء منها هو البنزين ومن ثم ليس مكون كبير في تكاليف النقل”.

وكشف أنه تم عقد لقاء بين اتحادي الغرف التجارية ومقاولي النقل لحساب تكلفة السولار أو البنزين بالنسبة للنقل وثبت بعد هذه الدراسات أن أية زيادة بنسبة 1% في تكاليف البنزين والسولار تعادل 0.3% فقط من تكلفة النقل ومن ثم مع حساب التكلفة سنجد أن ـتأثير ذلك على الأسعار يشكل فقط واحد في الألف تتحمله السلعة.

وضرب عز مثالاً على ذلك قائلاً : “لو فرضنا أن هناك لوري يقوم بنقل ألبان من الإسكندرية للقاهرة وبمسافة 200 كيلو وهو محمل بنحو أربعة طن سوف يستهلك 40 لترا من البنزين في رحلته للقاهرة”.

وأضاف: “بالتالي نصيب كليو اللبن كزيادة في أسعار النقل إجمالا عشرين جنيهاً للطن يكون الزيادة للكيلو تعريفة نصف قرش وبالتالي علبة اللبن لو سعرها عشرة جنيهات تصبح الزيادة 10 جنيهاً ونصف قرش”.