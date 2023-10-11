أمين اتحاد الغرف التجارية: التموين تستورد 250 ألف طن أرز هندي

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن موانئ مصر استقبلت 60 ألف طن فول، و150 ألف طن أرز، كاشفَا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تواصل مع الحكومة الهندية، وتم الموافقة على استثناء مصر من قرار حظر تصدير الارز عريض الحبة إلى الخارج.

يذكر أن الهند أصدرت في 20 يوليو الماضي قرار بحظر تصدير الأرز الهندي غير البسمتي إلى الخارج بغرض توفيره للسوق المحلي الهندي بعد ارتفاع أسعاره بشكل كبير.

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية خلال مداخله هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أنه طبقا لهذا الاستثناء سيتم استيراد 250 ألف طن ارز هندي لصالح السوق المحلية.

وأكد عز أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء طالب من المنتجين عمل خصومات حقيقية يشعر بها المواطن، وذلك لضمان وصول الخصومات للمستهلكين تم طباعة سعر البيع على كل سلعة وهي 7 سلع منها السكر والارز والمكرونة والزيت والفول والعدس.

واشار عز الي انه سيتم الاعلان عن اسعار السلع التي سيتم طرحها في تلك المبادرة سيكون غدّا، مؤكدًا انه لا توجد تسعيرة جبرية للسلع الغذائية ولكنه مبادرة لتخفيف العبء عن المواطنين.