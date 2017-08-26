أمين إسكندر: التعديلات الدستورية مستحيلة وفقا للقانون

إيمان عوفقال أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، إن محاولات تعديل الدستور التي يسعى إليها البعض من التابعين للسلطة تعيد إلى الأذهان مرة أخرى ما فعله الرئيس المخلوع محمد مرسي بالإعلان الدستوري، إلا أن تعديل الدستور وفقا للقانون والدستور نفسه أمر من المستحيل، لأن هناك مواد تمنع ذلك خاصة فيما يتعلق بف

إيمان عوف

قال أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، إن محاولات تعديل الدستور التي يسعى إليها البعض من التابعين للسلطة تعيد إلى الأذهان مرة أخرى ما فعله الرئيس المخلوع محمد مرسي بالإعلان الدستوري، إلا أن تعديل الدستور وفقا للقانون والدستور نفسه أمر من المستحيل، لأن هناك مواد تمنع ذلك خاصة فيما يتعلق بفترة الرئيس واختصاصته، إلا أن الأداء الذي تظهره الدولة والتضارب الواضح في سياستها، وقمع كل الآراء المناهضة لها، وإغلاق المجال العام، وهو ما ينبئ بإمكانية القيام بأعمال من شأنها تحويل الانتخابات الرئاسية المقبلة لمجرد استفتاء على الرئيس ومدة رئاسته.

وأضاف إسكندر أن القوى المدنية تعاني من أزمات عديدة بسبب تلك الأجواء التي يقوم بها النظام، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن المواطن البسيط يرفض تلك التعديلات الدستورية، ويرى ضرورة التغيير في الفترة الراهنة، نتيجة للمعاناة من أوضاع اقتصادية واجتماعية أصبحت غير قابلة للاحتمال.

وأكد حديثه بالتأكيد أن الخروج من ذلك المأزق هو أن تسعى القوى المدنية إلى بلورة كتلة شعبية مدنية قوية وقادرة على التأثير والتواصل.