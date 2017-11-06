أمين أبو حافة يكشف عن مشروع جديد يتناول أم كلثوم

أحمد حمدي: كشف الموزع والموسيقي التونسي أمين أبو حافة أنه طرح له فيلم "على كف عفريت" مؤخرا للمخرجة التونسية كوثر مهنية وحصل على جائزة في مهرجان كان السينمائي وفاز بجائزة كأفضل إبداع صوتي وموسيقى وتم عرضه في سينمات فرنسا.وأضاف في تصريحات لـ "المال" أنه تعاون أيضا مع المخرجة الايرانية شيرين ن

أحمد حمدي:

كشف الموزع والموسيقي التونسي أمين أبو حافة أنه طرح له فيلم “على كف عفريت” مؤخرا للمخرجة التونسية كوثر مهنية وحصل على جائزة في مهرجان كان السينمائي وفاز بجائزة كأفضل إبداع صوتي وموسيقى وتم عرضه في سينمات فرنسا.

وأضاف في تصريحات لـ “المال” أنه تعاون أيضا مع المخرجة الايرانية شيرين نشات في فيلم البحث عن أم كلثوم، يتناول تاريخ سيدة الغناء العربي فنيا موسيقيا، وذلك يعني مشروعا فنيا وحلما كبيرا له كموسيقي، وتم عرضه في مهرجان فينسيا وتم استقباله من الجمهور بحفاوة كبيرة وكانت معه المطربة المصرية مروة ناجي في أداء صوت ام كلثوم.

وأشار إلى أنه سجل الاغنيات مع افضل موسيقين في مصر ولندن ويراه مشروعا فنيا متكاملا تم تسجيله بروح مصرية وسكور عالمي فكانت النتجية رائعة.