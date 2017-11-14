أمين أبوحافة: شرف لي تكريمي في الموسيقى العربية وأجهز لحفلي الكبير

· تربيت على موسيقى عبد الوهاب · وصابر الرباعي يملك ذوقا فنيا وعمر خيرت حقق ثورة في الموسيقى حوار– أحمد حمدي كان تعاون الموزع والموسيقي التونسي أمين أبوحافة الفني مع النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب منذ أعوام في مسلسل طريقي بمثابة بطاقة تعارف بينه وبين الجمهور المصري، فقد حققت مو

· تربيت على موسيقى عبد الوهاب

· وصابر الرباعي يملك ذوقا فنيا وعمر خيرت حقق ثورة في الموسيقى



حوار– أحمد حمدي



كان تعاون الموزع والموسيقي التونسي أمين أبوحافة الفني مع النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب منذ أعوام في مسلسل طريقي بمثابة بطاقة تعارف بينه وبين الجمهور المصري، فقد حققت موسيقاه في العمل- سواء الموسيقى التصويرية أو الأغنيات التي قدمتها لشيرين بالمسلسل- نجاحا كبيرا وأصبح اسمه علامة فنية مؤثرة في الوسط الموسيقي في مصر.

بعدها قدم موسيقى مسلسلات عديدة منها “جراند أوتيل” و”ونوس”و”الميزان” وجميعها حققت نجاحات أيضا خاصة “جراند أوتيل”، وشارك في رمضان الماضي بأربعة مسلسلات دفعة واحدة وهي “لا تطفئ الشمس” و”هذا المساء” و”حلاوة الدنيا” و”لأعلى سعر”، وحظت موسيقاه بإقبال كبير، وذلك ما دفع إدارة مهرجان الموسيقى العربية المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية لتكريمه عن مجمل مشواره الفني.

“المال” التقت بالموزع والموسيقى التونسي وتحدثت معه عن تكريمه بمهرجان الموسيقى العربية، ورأيه في الموسيقى التصويرية للمسلسلات خلال السنوات الأخيرة، وتعاونه مع شيرين عبدالوهاب، ومشروعاته القادمة.

“مصر هي هيوليود الشرق، وتستقبل كل المبدعين وذلك فخر كبير لنا” بهذه الكلمات المؤثرة بدا الموزع والموسيقى التونسي أمين أبو حافة حديثه لـ”المال” بعد تكريمه بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الحالية 26، مضيفا: وهذا يحسب لهذا البلد العريق فنيا وتاريخيا وله تأثير على كل الوطن العربي، وشرف لي أن أتواجد في الساحة الموسيقية في مصر، وأن يتم تكريمي في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية هذا العام من دار الأوبرا المصرية الذي أعتبره صرحا فنيا كبيرا.

وتابع: صناعة الدراما والسينما تطورت بشكل كبير السنين الأخيرة، لافتا إلى أن الموسيقى التصويرية هي عنصر من عناصر هذه الصناعة واستطاعت أن تواكب هذا التطور، وأصبح هناك التحام كبير بين الخط الدرامي، وتطور ونسق الأحداث والمونتاج وبين الموسيقى التصويرية التي أصبح لها دور كبير يتزايد في العمل الدرامي.

ويرى أن مهرجان الموسيقى العربية لديه نظرة تحليلية وعميقة للمشهد الموسيقي في الوطن العربي، ومبادرة سباقة لتسليط الضوء على الموسيقى بشكل كبير.

وأكد أبوحافة أن مسلسل “طريقي” الذي قدم فيه موسيقى تصويرية وأغنيات أيضا للفنانة شيرين عبدالوهاب يعتبره من أهم الخطوات في مسيرته الفنية، لاسيما أن الموسيقى التصويرية والأغنيات كانتا يجب أن يكونا في نفس الخط لأنه لو كان تم إسقاط الأغنية في العمل الدرامي فقط سيصبح كأنه فيديو كليب، وسيفقد عمقه كعمل درامي، لذلك كنا نركز على أن نقدم عملا متجانسا، وكان تحديا كبيرا أن يكون هناك انسجاما بين الموسيقى التصويرية والأغنيات في مسلسل طريقي، وحققت ذلك وهو من عوامل نجاح المسلسل.

وعن تعاونه الفني مع شيرين عبدالوهاب قال: حينما أتحدث عنها أشعر بإحساس مختلف لأن صوتها وإحساسها ساحر، وحينما قيل لي إنني سأتعاون معها قلت “عظيم جدا” وكان الأهم بالنسبة لي أن أظهر صوتها بشكل مميز، وصحيح في كل أغنية لأن صوتها مثل آلة موسيقية منفردة، وتملك خامة صوتية رائعة، لذلك كنت أحاول أن أبتعد بالآلات الموسيقية في الأغنيات لتكون خلفها وصوتها هو الذي يظهر.

وأوضح أن التوزيع الموسيقي لأغنيات الألبوم يختلف نوعا ما عن توزيع أغنية في مسلسل برغم أن كلها موسيقى وفيها دراسة، لكن الأغنية لها مطرب معين، لذلك يجب تلافي أي مؤثرات تغطي على الخامة الصوتية للمطرب والموسيقى التصويرية مختلفة لأنها “صوليست” وكل شيء له معاييره وقميته وذوقه لدى الجمهور.

وأعرب أبو حافة في حديثه عن سعادته بمشاركته في أربعة مسلسلات رمضان الماضي وهي: “لا تطفئ الشمس”، و”هذا المساء”، و”حلاوة الدنيا”، و”لأعلى سعر”، وفي رمضان 2016 قدم مسلسلات “ونوس” و”الميزان” و”جراند اوتيل”، لافتا إلى أنه يحاول التنويع في الموسيقى التي يقدمها لكل مسلسل، كما أنه من المهم للغاية أن يقوم بقراءة القصة والسيناريو والتركيز مع الشخصيات والأحداث، مؤكدا أنه يحاول انتقاء الأعمال بعناية شديدة حتى لا يكرر نفسه فنيا، وكي يستطيع التجديد والتطور، لأن تقديم أربعة أعمال في نفس الموسم فيها مغامرة فنية كبيرة.

ونوه إلى أنه لا يمكنه تفضيل عمل من الأربعة عن الآخر، لأن جميعهم مميزين بالنسبة له ويشعر بأبوته لهم، فكل عمل أعطاه جهدا ووقتا كبيرا ويحبهما كثيرا، وأغلب الأعمال لاقت نجاحا كبيرا، مؤكدا أن الجمهور المصري يركز للغاية في الدراما المقدمة له، وكذلك مع الموسيقى في تلك الأعمال، ويصعب أن نضحك عليه، فهو جمهور “سميع” ومواكب للتطور ويتابع كل شيء، وكان ينتظر بعد كل حلقة من المسلسلات ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تحدث الموزع التونسي عن أهمية الموسيقى التصويرية في العمل الدرامي وخدمته وفي خلق جو من الآلة بين الجمهور والعمل الدرامي، وتضعه في مناخ معين ويمكن أيضا سماعها كموسيقى في حد ذاتها، وذلك يعتبر بالنسبة له إضافة جيدة لو حققت ذلك.

ولفت إلى أنه يعتبر كل موسيقى يقدمها لعمل درامي معين بمثابة ألبوم غنائي يقدمه للجمهور، بالإضافة إلى أنه قدم حفلا في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام لكنها جزء مصغر مكون من 4 أعمال موسيقية له فقط، ويجهز قريبا لتقديم حفلة موسيقية كبيرة، ويطالبه الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بذلك.

أما عن مشاركته لمواطنه النجم التونسي صابر الرباعي في ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الحالية قال: أنا قمت بالعزف مع صابر الرباعي حينما كنت صغيرا بآلة كلارنيت الموسيقية في تونس، وأحبه كثيرا فهو صديق مقرب، وأعتبره من الفنانين المؤثرين جدا في الساحة الفنية ليس فقط كصوت، وإنما كفنان متكامل لأنه عازف كمان، ولديه ذوق كبير في اختيار الأغنيات والتوجه الفني.

وأشار أمين أيضا إلى أنه الأهم في الموسيقى لأي موسيقي هو التخصص في آلة معينة، وعلم الأوركسترا والهارموني هو علم في حد ذاته، لذلك من المهم جدا أن يتعمق الموسيقي في اختصاصه بدرجة كبيرة، ويرى نفسه أنه يشعر أنه لم ينته بعد من تخصص موسيقي معين ومازال لديه طموح كبير.

وأكد أبو حافة لنا أن والدته كانت تعشق موسيقى وصوت الموسيقار الراحل عبدالوهاب، وتربى على أغنياته وموسيقاه ثم تأثر كثيرا بأم كلثوم، ومن الجيل الحديث يعشق: شيرين وأصالة وأنغام، ومن الموسيقين يحب الموسيقار عمر خيرت وهو من أكثر الموسيقين الذين أثروا فيه فنيا في شبابه، ويعتبره من أكثر الناس الذين قاموا بثورة في الموسيقى العربية.