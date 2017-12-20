أمينو.. منصة الثقافات المشتركة أونلاين

❐ 15 مليون عملية تحميل عالميا.. و5 ملايين مستخدم محليا ❐ حصلت على 19 مليون دولار من عدة شركات أبرزها «جوجل»سمية كماليبدو أن تكنولوجيا المعلومات لم تعد بمنأى عن الهوية الثقافية للمجتمعات، فقد باتت تلعب دورا محوريا فى تحديد الاهتمامات المشتركة، بين شعوب القارة الواحدة فى مجالات مختلفة،

❐ 15 مليون عملية تحميل عالميا.. و5 ملايين مستخدم محليا

❐ حصلت على 19 مليون دولار من عدة شركات أبرزها «جوجل»



سمية كمال

يبدو أن تكنولوجيا المعلومات لم تعد بمنأى عن الهوية الثقافية للمجتمعات، فقد باتت تلعب دورا محوريا فى تحديد الاهتمامات المشتركة، بين شعوب القارة الواحدة فى مجالات مختلفة، ومنها البرامج التليفزيونية والمسلسلات وغيرها، أملا فى سد الفجوة الرقمية بين دول العالم المتقدم والنامى.

من هنا ظهرت فكرة «أمينو» كمنصة تجمع أصحاب الفكر المشترك من مختلف الثقافات، فى ضوء السعى نحو زيادة حجم المحتوى الرقمى العربى عبر شبكة الإنترنت.

وقال كارل ماضى، المدير العام لمنصة «أمينو» للتواصل الاجتماعى للأسواق الجديدة والناشئة، إنها عبارة عن منصة متوافرة على هواتف «الآندرويد» و«الآيفون» تجمع بين الأفراد ذوى الاهتمامات والهوايات الثقافية المشتركة فى دول العالم، من خلال مجموعة منتديات ترتبط بالموسيقى، و«الفيديو جيم»، والرياضة، والمسلسلات.

وأوضح لـ «المال» أن «أمينو» متواجدة فى أسواق أمريكا وأمريكا اللاتنية وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وروسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أن إنشاء مكتب إقليمى لها بالمنطقة مرتبط بزيادة أعداد مستخدميها.

وتابع : « يوفر التطبيق للمستخدمين مجموعة وظائف، ومنها الدردشة بمختلف أنواعها (الدردشة النصية، والدردشة بالصوت والصورة)، والمدونات، والاستطلاعات، والاختبارات، لافتا إلى أن عدد مرات التحميل بلغت أكثر من 15 مليون مرة حتى الآن.

وكشف عن أن 1 % من المحتوى الذى يتم إنشاؤه حاليا على الإنترنت هو باللغة العربية، رغم كونها خامس اللغات انتشارا فى العالم، لذلك تسعى المنصة إلى زيادة المحتوى الرقمى العربى عبر«الإنترنت».

وقالت سارة معوض، كبيرة الإستراتيجيين للشركات والتسويق بالأسواق العربية لدى الشركة، إن المنصة تستهدف الشباب بين 13 و30 سنة، بمنطقة الشرق الأوسط ممن يستخدمون اللغة العربية، مقدرة عدد مستخدميها بمصر حاليا بنحو 5 ملايين، وتستهدف الوصول إلى 35 مليونا خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن التطبيق متاح بـ 7 لغات هى : الإنجليزية والعربية والإسبانية والبرتغالية، والفرنسية والروسية والألمانية، مؤكدة أن كل دولة لديها ثقافة وهوية خاصة مرتبطة بطبيعة شعبها.

وألمحت إلى أن «أمينو» حصلت على تمويل بقيمة 19 مليون دولار من عدة شركات، أبرزها «جوجل» و«تايم ورنر»، كما حصد تقييم 4.6 على «متجر آبل»، و4.8 على متجر «جوجل بلاى».

وأشارت إلى أن متوسط زمن الاستخدام اليومى للمنصة على التطبيق يصل إلى 70 دقيقة، مقارنة بـ 50 دقيقة على «فيس بوك»، و30 دقيقة على «سناب شات»، و25 دقيقة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

يذكر أن «أمينو» تأسست منتصف ٢٠١٦ فى أمريكا من خلال الشراكة بين «بن أندرسون»، الذى يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذى للشركة، و«وينج وانج»، الذى يشغل منصب الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا بالشركة نفسها.

وقبيل تأسيسه لـ «أمينو»، عمل «أندرسون» لدى شركة «باى بال»، فيما يحمل «وانج»، الذى عمل سابقاً لدى «جوجل»، درجة الدكتوراه فى علوم الكمبيوتر من جامعة «نورث إيسترن».

ولدى الشريكان المؤسسان خبرات طويلة فى تكنولوجيا المعلومات، اكتسباها من العمل فى شركات عالمية، ومنها «مايكرسوفت» و«جوجل»، و«تمبلر»، و«على بابا»، و«أوبر».