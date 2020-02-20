أمينة لـ«المال»: سأحيي حفلات في كندا وأمريكا والسعودية

قالت إن أغنيتها الأخيرة حققت أرقام مشاهدة تخطت المليون على يوتيوب.

كشفت المطربة الشعبية أمينة في تصريحات للمال، أنها ستحي الايام القادمة أكثر من حفل غنائي بكندا وأمريكا أيضا.

وأضافت أنها ستحيي أيضا حفلات الفترة المقبلة بالرياض في المملكة العربية السعودية.

من ناحية أخرى، أحيت أمينة الساعات الماضية حفلا غنائيا بفندق ماريوت الزمالك، بعد طرح أغنيتها الجديدة “اتقل تتكيف” التي قامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازي.

وأشارت إلى أنها ستطرح أكثر من أغنية سنجيل جديدة الفترة المقبلة للجمهور، لافتة إلى أن أغنيتها الأخيرة حققت أرقام مشاهدة تخطت المليون على يوتيوب.