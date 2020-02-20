ثقافة وفنون

أمينة لـ«المال»: سأحيي حفلات في كندا وأمريكا والسعودية

قالت إن أغنيتها الأخيرة حققت أرقام مشاهدة تخطت المليون على يوتيوب.
أحمد حمدي 2:26 ص, الخميس, 20 فبراير 20 2:26 ص, الخميس, 20 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت المطربة الشعبية أمينة في تصريحات للمال، أنها ستحي الايام القادمة أكثر من حفل غنائي بكندا وأمريكا أيضا.

وأضافت أنها ستحيي أيضا حفلات الفترة المقبلة بالرياض في المملكة العربية السعودية.

من ناحية أخرى، أحيت أمينة الساعات الماضية حفلا غنائيا بفندق ماريوت الزمالك، بعد طرح أغنيتها الجديدة “اتقل تتكيف” التي قامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازي.

وأشارت إلى أنها ستطرح أكثر من أغنية سنجيل جديدة الفترة المقبلة للجمهور، لافتة إلى أن أغنيتها الأخيرة حققت أرقام مشاهدة تخطت المليون على يوتيوب.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

أحمد جمال عن كليب «كل سنة وأنت طيب» : «كان فاضل شوية وأبيع ورد»

أحمد حمدي 2:07 ص, الخميس, 20 فبراير 20

عمرو دياب تاريخ حافل من الألبومات (سلسلة زمنية)

سلوى عثمان 8:02 م, الأحد, 16 فبراير 20

عمر كمال : نجهز لشكل جديد لـ «بنت الجيران» واعتذر للجمهور عن الكلام المسيء

أحمد حمدي 11:52 ص, الخميس, 13 فبراير 20

«هي دي» تدخل هشام عباس سباق عيد الحب

أحمد حمدي 1:48 ص, الخميس, 13 فبراير 20

بعد «بتستقوى».. سمية الخشاب تطرح أغنية «مانسيتش اللي فات» قريبا

أحمد حمدي 8:35 م, السبت, 8 فبراير 20

سمير الجمل : مشروع مسلسل «سيدنا محمد» أخذ موافقة الأزهر ومتوقف لأسباب إنتاجية

أحمد حمدي 12:34 ص, الخميس, 9 يناير 20