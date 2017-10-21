أمينة خليل: لم أنافس نفسي بفيلمي الخلية والكنز وسعيدة بهما

شاركت الفنانة أمينة خليل مؤخرا في فيلمين سينمائيين الخلية مع الفنان أحمد عز والكنز مع الفنان محمد رمضان وتم عرضهما للجمهور في عيد الأضحى الماضي وحققا نجاحا كبيرا، وبرغم أنها قدمت الفيلمين في نفس التوقيت إلا أنها تؤكد لنا أنها لم تنافس نفسها بهما لأن كل فيلم له قضيته وموضوعه المختلف.تحدثت أمينة خل

شاركت الفنانة أمينة خليل مؤخرا في فيلمين سينمائيين الخلية مع الفنان أحمد عز والكنز مع الفنان محمد رمضان وتم عرضهما للجمهور في عيد الأضحى الماضي وحققا نجاحا كبيرا، وبرغم أنها قدمت الفيلمين في نفس التوقيت إلا أنها تؤكد لنا أنها لم تنافس نفسها بهما لأن كل فيلم له قضيته وموضوعه المختلف.





تحدثت أمينة خليل لـ”المال”، عن كواليس فيلم الخلية والكنز والاختلاف بين قصة الحب في الخلية وما قدمته في مسلسل جراند أوتيل ورأيها في السوشيال ميديا ومشاركتها في مسلسل لاتطفئ الشمس مؤخرا وموقفها من رأي الكثيرين منه ورأيها في مشاركة الفنان أحمد عز مسلسله الجديد.



حوار – أحمد حمدي:

أبدت الفنانة أمينة خليل موقفها الواضح من تناول فيلم الخلية الذي شاركت في بطولته مؤخرا مع الفنان احمد عز وحقق نجاحا كبيرا بسبب تناوله لقضية الارهاب قائلة لايمكن ان نبتعد عن مثل تلك القضايا الهامة في اعمالنا السينمائية لمجرد اننا خائفين من الحديث عنها كما يردد البعض .

وأضافت في حديثها لـ”المال” أن الأمر يعتمد في النهاية على حسب معالجة المؤلف لقصة الفيلم وموضوعه وقضيته ورؤية المخرج ايضا في تصوير مشاهد الفيلم لافتة انه ليس خطا ابدا ان نتحدث عن مشكلاتنا الواقعية في حياتنا لأننا لن نستطيع أن نتهرب من الحقيقة مهما حاولنا.

وأشارت إلى أن الرومانسية الموجودة في فيلم الخلية مختلفة تماما عن التي قدمتها مع الفنان عمرو يوسف في مسلسل جراند اوتيل الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في الوطن العربي وساهم في جلب السياحة للمدينة الجميلة أسوان قائلة الخلية فيلم اكشن في طابعه واغلب مشاهده تتميز بذلك موضحة ان قصة الحب التي جمعت سلمى بسيف الضبع في الخلية هي جانب منه فقط ولاتحمل قصة الفيلم بااكمله لكن قصة الحب في جراند اوتيل هي التي ميزت العمل ككل ويمكن ان نصنفه كمسلسل تشويقي رومانسي.

وعن عدم تقديمها للبطولة المطلقة حتى الان قالت خليل لاافكر في هذا الامر كثيرا لانه تاتيها فرص كثيرة في الدراما التليفزيونية والسينما مع مخرجين كبار كانت تتمنى العمل معهم مثل طارق العريان وشريف عرفة في فيلم الكنز مؤخرا.

ونوهت إلى أنها لن ترفض أبدا لو عرضت عليها البطولة المطلقة في السينما لكن بشرط ان يكون عملا سينمائيا مهما وتقدم فيه شخصية المرأة القوية لانها تحلم بذلك منذ فترة طويلة لان ذلك موجودا لكن ليس بقدرا كافيا كما ترى .

وأكدت أمينة لنا انها نادرا ماتقوم بالتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي او مايسمى السوشيال ميديا مثل انستجرام وفيس بوك وتويتر مضيفة انها قليلة التواجد في هذا العالم الخارجي لانها تركز فقط في عملها الفني والادوار التي تقدمها للجمهور.

وعن الصورة التي أثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بينها وبين الفنان احمد عز مؤخرا قبل طرح فيلم الخلية في السوق قالت نحب ان نتحدث عن نجاح الفيلم بدرجة اكبر من التعليق على امور لن تفيد الجمهور بصورة كافية .

وتحدثت أيضا عن مشاركتها مع الفنان محمد رمضان في فيلم الكنز الذي طرح بموسم عيد الاضحى قائلة انها لاترى انها نافست نفسها بتقديم فيلمين في نفس الموسم لان كل فيلم منهما له قضية وموضوعا مختلفا تماما مضيفة أن محمد رمضان بذل جهدا كبيرا في فيلم الكنز وحقق نجاحا كبيرا مثل فيلم الخلية.

وأوضحت أن دورها في مسلسل لاتطفئ الشمس الذي قدمته رمضان الماضي اشاد به البعض واخرين لم يحبونه وهذه اذواق للجمهور ولايزعجها ذلك ابدا وترى ذلك ظاهرة صحية كثيرا ويحدث مع مسلسلات كثيرة خاصة في موسم رمضان الملئ بالاعمال الدرامية المتنوعة بين الاكشن والرومانسي والكوميدي .

وكشفت أنها حتى الآن لم تستقر على أي عمل فني أو مشروعا دراميا أو سينمائيا جديدا برغم كل الاقاويل التي ترددت حول مشاركتها مع الفنان احمد عز في مسلسله الجديد الذي يعود به للتلفزيون بعد سنوات ابو عمر المصري متمنية ان يجمعها بالتاكيد عملا فنيا جديدا معه لانها قدمت معه دويتو مميز في فيلم الخلية واشاد به الجمهور والنقاد وتربع على قمة الايرادات بـ45 مليون جنيه.

