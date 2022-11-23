أمينة خليل تجسد شخصية عجوز في فيلم «شقو» مع عمرو يوسف

تشارك النجمة أمينة خليل في بطولة الفيلم السينمائي الجديد “شقو” مع النجم عمرو يوسف، وتجسد لأول مرة شخصية سيدة عجوز، غير عادتها بالظهور دائما بأدوار شابة.

الفيلم إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني من جديد في فيلم “شقو” بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل “جراند أوتيل” الذي تم عرضه في دراما رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيريا وقتها.

يذكر أن أمينة خليل ظهرت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة مميزة لفتت أنظار الحاضرين.