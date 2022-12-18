أمينة خليل تتعرض للقتل في فيلم «شقو» وتكثف ساعات التصوير

تقوم النجمة أمينة خليل حاليا بتكثيف عدد ساعات تصويرها لمشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد ” شقو” الذي تشارك في بطولته بجانب النجمان عمرو يوسف ودينا الشربيني ويعرض في العام القادم 2023 .

وتتعرض أمينة خليل في أحداث الفيلم ” شقو” لجريمة قتل بشكل خاطئ بسبب مطاردة تحدث بين النجمان محمد ممدوح وعمرو يوسف في احدى المشاهد مع احدى العصابات ، لمتاجرة يوسف وممدوح في تجارة الأعضاء البشرية .

الفيلم أحداثه تعتمد على الإثارة ، والفيلم من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري، ويجمع النجوم عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل بعد غياب 6 سنوات تقريبا من تعاونهم جميعا في مسلسل جراند أوتيل الذي حقق نجاحا كبيرا .