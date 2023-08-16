أمينة خليل : الكيمياء بيني وبين محمد ممدوح جاذبة للجمهور

تشارك النجمة أمينة خليل في بطولة الفيلم السينمائي الجديد ” أمينة خليل “، مع النجم محمد ممدوح وسيتم طرحه اليوم بجميع السينمات وأقيم العرض الخاص للاحتفال به أمس بسينما مول العرب فى 6 أكتوبر بحضور باقي أبطاله.

وأعربت أمينة خليل عن كونها تجمعها كيمياء بينها وبين محمد ممدوح منذ سنوات ، وكان أول ما جمعهما مسلسل ” جراند أوتيل ” الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وأضافت أمينة خليل سعيدة بتكرار تعاونها مجددا في فيلم وش في وش حيث تكون جاذبة للجمهور ، وتتمنى أن ينال إعجاب الجميع، مؤكدة أحب العمل معه دائما، مضيفة أن الكواليس كانت ممتعة بينهما وبين باقي أبطال العمل.

فيلم وش في وش يشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم أمينة خليل ومحمد ممدوح وأنوشكا وبيومي فؤاد ومحمد شاهين وأحمد خالد صالح وسلوى محمد علي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.